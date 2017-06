La Thérésienne Pierrette Guilbault nommée citoyenne d’honneur 2017

Dans le cadre de la Semaine de la municipalité, la Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de nommer madame Pierrette Guilbault Citoyenne d’honneur pour l’année 2017.



Madame Guilbault a été au service des autres toute sa vie. C’est une personne d’exception qui a accompagné avec engagement, écoute et générosité de nombreuses personnes en fin de vie ou endeuillées. Elle a fait preuve d’une grande détermination afin de réaliser ses ambitions, en suivant plusieurs formations en psychologie du vieillissement, en gérontologie, en soins palliatifs et en théologie. Elle a d’ailleurs obtenu une maîtrise en théologie de l’Université de Montréal à l’âge de 70 ans!



Ses engagements bénévoles sont également nombreux, notamment auprès d’écoles de la Commission scolaire de Sainte-Thérèse, d’églises du diocèse de Saint-Jérôme, de l’hôpital de Saint-Eustache, du Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault et du Centre d'action bénévole Solange-Beauchamp. De plus, elle siège à plusieurs tables de concertation de la MRC de Thérèse-De Blainville.



Cette mère de cinq enfants, grand-mère et arrière-grand-mère a tout récemment fait partie du comité consultatif de la première Politique intégrée de la famille et des aînés de la Ville de Sainte-Thérèse qui sera lancée le 7 juin prochain.



« Madame Guilbault, vous êtes l’une des femmes les plus humbles que je connaisse. Vous vous mettez souvent à l’arrière-plan pour laisser la place aux autres. Et bien à la Ville de Sainte-Thérèse, nous sommes d’avis qu’il est important de vous mettre en lumière », a souligné la mairesse, madame Sylvie Surprenant, lors de la nomination de la Citoyenne d’honneur le 5 juin dernier.