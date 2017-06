Réfection du terrain de basketball au parc Anatole-Desjardins à Sainte-Thérèse

Lors de la séance du conseil qui a eu lieu le 5 juin dernier, la Ville de Sainte-Thérèse a annoncé l’octroi d’un contrat de 110 000 $ pour la réfection du terrain de basketball situé au parc Anatole-Desjardins.



La réfection de la fondation, ainsi que les travaux relatifs au pavage et à la surface acrylique débuteront en juillet et s’échelonneront sur environ un mois et demi.



« Pendant les travaux, la Ville encourage les citoyens à pratiquer leurs lancés au panier dans les parcs De Sève, Ducharme et Lionel-Bertrand, qui offrent aussi un terrain de basketball », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



La Ville est fière d’offrir des installations sportives adaptées aux besoins des citoyens et encourage toute la population à s’en prévaloir. Rappelons que la Ville a souscrit en 2008 au programme 0•5•30 Combinaison-Prévention qui vise à promouvoir l’activité physique auprès des citoyens et des employés municipaux.



Pour connaître les emplacements des parcs et espaces verts sur le territoire thérésien, visitez le www.sainte-therese.ca, sous Quoi faire à Sainte-Thérèse.