Nouveau taxi collectif entre Sainte-Anne-des-Plaines et Terrebonne

Pour répondre à la demande grandissante des citoyens anneplainois, un projet-pilote de taxi collectif reliera Sainte-Anne-des-Plaines et Terrebonne dès le 20 août 2017, juste à temps pour la rentrée des classes. « C’est important pour nous de répondre aux besoins de nos citoyens, et ce projet s’est présenté comme une solution rapide et simple à instaurer, et ce, à faibles coûts » a souligné le maire Guy Charbonneau.

La nouvelle ligne 25 du taxi collectif desservira tous les arrêts anneplainois de la ligne d’autobus 23. Le tracé empruntera donc la 5e Avenue pour se rendre jusqu’au boulevard des Entreprises à Terrebonne. L’arrêt se situera juste devant le cégep. Cet arrêt se situe du même coup à proximité de la Cité du sport et du Centre de formation professionnelle des Moulins, lieux d’intérêt pour les citoyens. La ligne sera en service du lundi au vendredi.

« Non seulement ce service permet de mieux desservir la population dans ses besoins de déplacement, il permet aussi de réduire le nombre de voitures qui encombrent la circulation et nuisent à l’environnement » évoque M. Charbonneau. Pour Mme Linda Vona, directrice du service à la clientèle du RTM Laurentides (Réseau de transport métropolitain), le taxi collectif est idéal pour répondre aux besoins qui ont été observés : « Il constitue une solution adaptée, pratique et efficace, là où l’achalandage ne justifie pas l’emploi d’autobus. Au RTM secteur Laurentides, nous tentons toujours de répondre à la demande avec le mode de service le plus approprié, entre autres dans une perspective de développement durable. »

Le taxi collectif est un service de transport en commun effectué par taxi. Les tarifs sont les mêmes que dans les autobus, mais les usagers doivent réserver leurs déplacements. Pour plus d’informations sur le fonctionnement, les gens peuvent visiter le site Internet du RTM secteur Laurentides (citl.qc.ca) ou téléphoner au service à la clientèle de l’organisation (450 433-7873).