Cérémonie des toges à la PDM: Une belle réussite !

C’est le vendredi 2 juin dernier qu’avait lieu la 4e cérémonie des toges pour les élèves finissants de la Polyvalente Deux-Montagnes (PDM). Tous les finissants étaient invités à l’église Saint-Eustache où se déroulait cet événement.

Plus de 300 élèves étaient présents, ainsi que près de 50 membres du personnel de la PDM et quelques dignitaires, dont M. Jean-François Lebeau, directeur général adjoint à la CSSMI;

Mme Linda Lapointe, députée fédérale; M. Nicolas Guay, attaché politique de M. Benoit Charrette; M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et M. Marcel Charest, président de la Fondation de la PDM. Plusieurs parents et amis assistaient également à cette cérémonie.

Les finissants ont profité de cet événement pour remercier un de leur enseignant qui quitte pour la retraite, soit M. Jacques Trépanier, enseignant en éducation physique.

Quelques prix spéciaux ont également été remis, soit les mortiers d’or, pour souligner les élèves dans les catégories suivantes : humoriste, sociable, bolé, artiste et impliqué. La Fondation de la PDM a aussi offert trois iPad tirés au sort parmi tous les finissants.

La cérémonie s’est terminée avec deux prestations musicales d’élèves, soit celle de Laura Luabeya et celle de Anjali Rebekah Jayalath, suivi du lancer du mortier.

Bravo à tous les finissants et la meilleure des chances pour la suite!