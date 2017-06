3 conseils pour rénover sa salle de bain sans préoccupation

article commandité

Ça y est, vous avez décidé que vous vouliez finalement rénover votre salle de bain! Et ce, quelles que soient vos raisons, une nouvelle tendance, votre lassitude face à des couleurs démodées ou un carrelage disco des années 80. Ou tout simplement, vous trouvez qu’il est temps pour vous d’opérer un changement et de transformer le décor de votre salle de bain. Ce processus peut être une aventure vraiment passionnante pour vous, mais il faut pour cela étudier chaque solution. Voici quelques conseils pouvant vous aiguiller dans le choix des options possibles.

Rénover votre salle de bain n'est pas aussi difficile que vous le pensez!

Si vous pensez que rénover cette pièce de votre maison inclut des gros travaux que vous ne pourrez pas assumer, ne vous inquiétez pas! Il est tout à fait possible de modifier le décor de votre espace et le transformer en une oasis de bien-être où vous vous sentirez chez vous sans soucis!

Imaginez le nouveau look d’une salle de bain confortable, fraîche et totalement à votre goût! Vous voulez que cette image devienne réalité? Voici quelques conseils pour redonner à votre chère salle de bain un petit coup de jeune, sans casse-têtes matériels, financiers ou émotionnels.

Changez ou rénovez les meubles de votre pièce!

Votre mobilier fait partie intégrale du décor de votre salle de bain! Pensez à lui donner un coup de jeune en le décapant et en utilisant une peinture de la couleur de votre choix. Vous pouvez aussi choisir de changer les poignées, ou même donner un coup de neuf en y ajoutant des motifs à l’aide de pochoirs. D’autres possibilités s’offrent à vous telles que l’ajout d’étagères supplémentaires ou le changement des portes ou des tiroirs. Toutes ces modifications vous aideront à embellir votre mobilier et donner à votre salle de bain un aspect très moderne et chic.

Vous pouvez aussi choisir de totalement renouveler votre ameublement. Pour éviter tout tracas, vous pourrez opter pour un mobilier de salle de bain réalisé par un professionnel qui amènera du cachet à celle-ci. Pour une pièce sur mesure et unique qui répondra tous vos besoins, faire appel à des experts en décoration vous aidera à faire les meilleurs choix. Ils vous aideront dans la sélection des matériaux et dans l’agencement de votre pièce. Ils vous apporteront leurs lumières sur tous les éléments qui sont extrêmement importants dans la création d’un espace à votre goût.

Modifiez le carrelage.

Le carrelage est un des éléments pouvant ajouter une touche spéciale à votre salle de bain. Un carrelage terne ou d’une couleur dépassée peut nuire à l’ambiance que vous désirez installer. Changer celui-ci peut être un moyen de redonner un second souffle à la décoration de votre pièce.

Pour plus de facilité, vous pouvez d’abord remplacer le carrelage par du plancher de Vinyle ou Linoléum. Ensuite, pour les petits budgets, une autre possibilité sera de peindre les carreaux avec une peinture spécialement prévue à cet effet. Tous les carrelages peuvent être repeints et selon la taille de votre pièce, les travaux pourront vous prendre un à deux jours. Dans tous les cas, n’hésitez pas à faire usage de votre originalité et de votre vision personnelle!

Optimiser l’espace.

Avez-vous déjà remarqué la différence entre une salle bain spacieuse et aérée, et une salle de bain où on se sent à l’étroit? L’optimisation de l’espace! Celui-ci peut contribuer facilement à sa transformation de manière significative et changer votre perception de l’espace disponible.

Pour agrandir celui-ci ou donner l’impression d’une pièce plus grande, n’hésitez pas à ajouter des miroirs, avec ou sans éclairage. Une autre option possible est de remplacer votre baignoire par une douche. Cette transformation vous permettra d’économiser de l’espace et d’y ajouter une touche spéciale en installant par exemple une douche italienne (douche sans marche et à ras du sol).

Et pourquoi ne pas commencer par le commencement ?

Avant même de considérer toutes ces options, pensez à nettoyer votre salle de bain de fond en comble. Il est beaucoup plus facile d’apporter une touche de fraîcheur à un espace propre! Assurez-vous de nettoyer le sol, les murs mais aussi les joints, pour redonner un aspect entretenu et impeccable.

En conclusion, changer le décor de votre salle de bain n’est pas aussi difficile que vous pouvez le penser! Il suffit de réaliser quelques modifications et surtout de bien les planifier. Sachez qu’employer un professionnel vous évitera beaucoup de mauvaises surprises et ce sera le meilleur moyen d’obtenir des résultats optimaux et répondants à vos attentes! N’hésitez pas à demander conseil auprès de plusieurs entreprises! Une fois les modifications effectuées, il restera qu’à profiter pleinement des superbes résultats!