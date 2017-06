Faire son déménagement par ses propres moyens ou engagez un professionnel

article commandité

Nous sommes tous à un moment ou un autre, confronté à un déménagement, mais nous n’avons pas tous les mêmes besoins pour l’effectuer. En effet, on peut se dire qu’une petite pièce ou habitation peuvent facilement être déménagées et ne nécessitent pas de matériel ou compétences particulières. En revanche, plus la zone devient importante et plus déménagement devient complexe et demande une certaine expertise.

Déménagez vous-même vos meubles de votre appartement

Vous avez peu de mobilier, vous habitez un petit appartement, alors vous pouvez très bien choisir de déménager par vos propres moyens. Il faudra quand même faire attention et prendre quelques précautions. Car même s’il est toujours possible de réunir quelques amis volontaires pour déplacer quelques meubles ou faire des cartons, un déménagement demande un minimum de précaution pour éviter les problèmes.

Un camion de déménagement

En fonction de la quantité d’affaires, de cartons et de meubles, vous ne pourrez pas utiliser votre voiture. Vous serez peut-être obligés de louer un camion de déménagement. Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire qui vous autorise à conduire ce type de véhicule? Ce sont des questions qu’il vaut mieux se poser avant de choisir cette option.

Le matériel d’emballage

Pour déménager vos affaires dans les meilleures conditions, il est nécessaire d’obtenir du matériel d’emballage, des boîtes de carton et toutes les protections nécessaires (ex: couvertures, papier bulles, vieux draps…). Pouvez-vous facilement trouver ce type de matériel ou serez-vous obligés de les acheter? Selon le volume à déménager, il se peut que cette acquisition représente un certain coût.

Une assurance pour couvrir les éventuels dommages

Personne n’est à l’abri d’un accident et en déplaçant des objets lourds et encombrants, vous risquez d’occasionner des dégâts plus ou moins importants. Possédez-vous un contrat d’assurance qui couvrira ce type d’incident?

Ces points ne sont qu’un début, en fonction de votre situation personnelle, vous aurez bien d’autres choses à prévoir. C’est d’ailleurs pour cette raison que pour une tranquillité d'esprit et éviter les blessures idiotes, il vaut mieux engager des déménageurs.

Des déménageurs professionnels pour un déménagement clef en main

Pour éviter tous soucis et être sûr de ne rien oublier, le plus simple est de faire appel à des professionnels. Ceux-ci prendront en charge l’organisation de votre déménagement et assureront son déroulement dans les meilleures conditions.

Analyse de vos besoins et chiffrage au plus juste

Les déménageurs professionnels commencent toujours par faire un état des lieux détaillé de votre propriété. Ils calculent le volume à déplacer, le nombre de cartons nécessaires, les outils indispensables et évaluer le temps que votre déménagement prendra. Ces différents éléments serviront à établir un devis et détermineront le coût total pour la prestation.

Préparation et protection de vos objets et de vos affaires

Une entreprise de déménagement professionnel pourra prendre en charge toute la préparation, la protection et l’emballage de vos meubles et de vos affaires. Ceux-ci possèdent en effet tous les accessoires nécessaires pour transporter de manière sécuritaire vos objets les plus fragiles dans votre nouveau chez vous. Lustre en cristal, bibelot de valeurs, objets de famille… tout le monde voyagera en parfaite sécurité. De plus, les déménageurs professionnels sont habitués et utilisent techniques spécifiques pour déplacer en toute sécurité, les objets les plus lourds ou les plus encombrants sans se blesser ou s’abîmer le dos.

Un véhicule adapté à vos besoins

Une entreprise de déménagement professionnel dispose non seulement d’une flotte de camions et de camionnettes, mais elle peut aussi utiliser des nacelles, des outils levages et même des grues qui leur permettront de déplacer facilement les objets les plus lourds et les plus encombrants dans les meilleures conditions. Lors de votre déménagement, la compagnie choisira un véhicule le plus adapté, Elle réduira ainsi les coûts liés aux transports et vous proposera la tarification la plus avantageuse.

Un déménagement assuré avec un résultat garanti

Les entreprises professionnelles sont évidemment assurées et tous les dégâts occasionnés seront couverts par votre contrat de déménagement. Cela concerne les objets, les murs ou escaliers de votre ancienne et future habitation. Si un accident devait être occasionné pendant le transport, vous pourriez vous retourner contre l’assurance de la société. Celle-ci vous indemnisera des dégâts. Enfin, bien que les déménageurs soient des professionnels formés et entraînés, un accident peut toujours arrivé. Mais vous n’aurez rien à débourser car tous les frais médicaux seront couverts par l’assurance de l’entreprise.

Déménager par l’intermédiaire d’une compagnie de déménagement peut paraître dispendieux au premier coup d’oeil. En faisant la somme des risques et des problèmes que vous pourriez rencontrer, engager un déménageur semblera la meilleure solution.