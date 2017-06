Nos conseils pour faire face à l'absentéisme des employés

article commandité

C'est un fléau qui touche tous les secteurs, mais de façon disparate. Les tentatives de lutte contre l'absentéisme se soldent généralement par des échecs, reste alors la solution qui consiste à l'affronter à l'aide d'outils.

Comment l'absentéisme touche le Québec

S'il est difficile à évaluer dans son ensemble et avec de fortes disparités selon les secteurs, le taux d'absentéisme concernerait jusqu'à 15 % des employés dans les hôpitaux du Québec alors qu'il est de près de 8 % à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Chez les cols blancs ce taux se situerait entre 4 % et 6 % suivant les régions, avec, semble-t-il, un taux plus fort à Montréal et Laval qu'à Québec, et chez les cols bleus on atteindrait environ 10 %.

Particulièrement compliqué à aborder, ce fléau demande des solutions modernes. C'est ainsi que l'absentéisme est désormais devenu un véritable marché.

Quelles tentatives de prévention existent ?

Chez Revenu Québec, des conseillers en prévention de l'absentéisme ont été engagés dans le but de mieux appréhender la qualité de la relation des employés au travail.

Comme dans l’ensemble de la fonction publique, les employés syndiqués peuvent accumuler leurs congés de maladie non utilisés. En fin d’emploi ou en cas de décès, un maximum de 132 congés de maladie (6 mois de travail) sont remboursés en un seul versement à 50 % de leur valeur. Ces journées sont par ailleurs prises lors de départs en préretraite.

Pas de remède miracle, mais des solutions

De plus en plus de sociétés innovantes se sont lancées sur ce marché qui ne semble pas près de tarir. Puisqu'il est particulièrement difficile de lutter contre l'absentéisme, dont les causes peuvent être complexes, autant s'intéresser aux solutions permettant d'y faire face.

Parmi celles-ci, existe la possibilité d'utiliser un logiciel pour gérer les horaires de vos employés offrant de réels avantages, tels que :

des modèles de grilles d’horaire modifiables

une réduction du temps de préparation des horaires

optimisation du temps consacré pour la communication des horaires confirmés et disponibles aux superviseurs d’équipe et aux employés

accélération des activités liées aux remplacements

stagiaires et bénévoles inclus dans le module

On évitera ainsi les mauvaises surprises de dernière minute.

Quels sont les autres outils de diagnostic et d'action ?

Il existe des simulateurs permettant de découvrir le coût de l'absentéisme et de mettre en place des plans d'action.

En outre, des experts santé en entreprise développent cette nouvelle profession au quotidien.

Enfin, de jeunes entreprises internet ont développé des solutions de gestion de remplacement du personnel en lien avec les réseaux d'intérimaires.