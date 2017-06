Les précautions à prendre après une opération du tunnel carpien

article commandité

En cas de douleurs aux poignets ou de fourmillements répétés, peut-être subissez-vous les symptômes du syndrome du canal carpien. L'intervention consiste à libérer le tunnel en incisant le ligament qui ressert le canal et en dégageant les nerfs. Que faire ensuite ?

Comment savoir si l'on souffre du syndrome du tunnel carpien ?

Les symptômes incluent :

fourmillements persistants dans les mains ou les doigts

picotements au bout des doigts

sensibilité inégale à la surface des doigts

douleurs répétées aux poignets

L'intervention

Si le diagnostic est posé, une intervention chirurgicale sera peut-être nécessaire après consultation d'un spécialiste. Qu'est-ce qu'une intervention classique ? La procédure est la suivante :

anesthésie du bras

incision de la peau

sectionnement du ligament annulaire

libération du nerf médian (neurolyse)

reconstruction du ligament annulaire si nécessaire

la peau est suturée sur un drain

À quoi faut-il faire attention ?

Après une intervention chirurgicale de type classique sur le canal carpien, plusieurs précautions sont à observer. Il n'existe pas de rééducation particulièrement adaptée, aussi s'agit-il plus de conseils.

Les récidives du syndrome du tunnel carpien sont toujours délicates à réopérer, mieux vaut donc prévenir toute réintervention.

Votre main restera immobilisée les quinze premiers jours. Si des douleurs persistent durant cette période, il pourrait s'agir de cofacteurs (synovite ou fibrose par exemple). Des hématomes peuvent également apparaître.

Quelles sont les dernières techniques en la matière ?

Des progrès non négligeables ont été réalisés dans ce type d'intervention. On pratique aujourd'hui plus volontiers la chirurgie endoscopique, similaire aux interventions pratiquées sur le genou.

La chirurgie endoscopique du canal carpien est moins invasive et permet une récupération plus rapide. De plus, elle ne laisse pratiquement pas de traces.

Le soulagement est quasi immédiat et aucun soin postopératoire n'est nécessaire. Le patient ne devrait ressentir aucune douleur et pouvoir reprendre une activité normale.

Les précautions à observer

Afin d'éviter que le problème ne se reproduise, vous songerez à ces quelques conseils, selon les cas :