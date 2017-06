Nos conseils pour enlever les odeurs et les taches sur vos tapis

article commandité

Comment enlever les odeurs de moisissures ou d’urines de chats/chiens sur votre tapis de salon ? Comment le rendre neuf à nouveau ? Comment faire disparaître les tâches de sauces ou de vin après une soirée arrosée chez vous ? Découvrez toutes les astuces simples pour y remédier dans ce billet.

Le bicarbonate : un allié de nettoyage naturel, efficace et économique

Pour la plupart des types de tâches sur vos tapis, les astuces naturelles restent les meilleurs alliés pour les nettoyer. Le bicarbonate de soude est, par exemple, un nettoyant très pratique pour enlever les tâches et odeurs d’urine de vos animaux de compagnie. Pour l’utiliser, il suffit de le saupoudrer sur la surface entachée du tapis, de le laisser agir pendant une longue durée afin qu’il puisse aspirer l’odeur du tapis, et ensuite de passer l’aspirateur dessus. Simple et rapide, cette astuce vous offrira un tapis comme neuf. Toutefois, il est toujours préférable d’agir de suite afin d’éviter que la tâche et l’odeur ne s’incrustent trop dans le tapis.

Toujours nettoyer à l’aspirateur avant d’enlever une tâche

Il est très important de passer l’aspirateur sur vos tapis avant votre tentative d’enlèvement de la tâche ou de l’odeur. Ceci évitera l’apparition d’auréoles ou de trainées disgracieuses lorsque vous utiliserez votre nettoyant. En enlevant préalablement la poussière, vous augmenterez les chances de disparition définitive des tâches les plus persistantes.

Procéder par tamponnement

Il n’est pas du tout recommandé de brosser votre tapis si vous souhaitez enlever correctement les tâches et les odeurs. Cette action ne fera que renforcer leur incrustation. Il est plus préférable de les nettoyer par tamponnement, à l’aide d’une éponge ou d’un papier absorbant par-dessus lequel vous vaporiserez votre produit nettoyant.

Toujours rincer à l’eau froide

Afin d’éviter que votre tapis ne subisse une déformation, tant au niveau de sa qualité que de sa couleur, il est toujours conseillé de le rincer à l’eau froide après l’application d’un nettoyant. Cela permettra de garder son aspect neuf et uniforme.

Faire appel à un professionnel

Sinon, la sollicitation du service d’un professionnel en nettoyage de tapis demeure astuce sans pareille. Le fait d’engager un professionnel en nettoyage pour préserver le lustre et la souplesse de vos tapis est un avantage dans la mesure où vous obtiendrez une garantie au niveau du résultat. Ces experts disposent habituellement de tous les accessoires nécessaires pour rendre votre tapis comme neuf.

Que vous utilisiez des astuces naturelles ou fassiez appel à un professionnel, hâtez-vous de le faire dès qu’une tâche apparaît. Cela évitera de ternir votre belle décoration de maison.