S'installer à Repentigny ou à Terrebonne : comment se décider ?

article commandité

Les deux voisines de banlieue nord ne manquent pas de charme et d'atouts dès lors que se pose la question de décider où s'établir en Lanaudière, qui connaît la plus forte hausse de population de toute la Province.

L'offre immobilière

Avec un grand projet de construction de maisons de ville à Repentigny la région de L'Assomption ne manque pas de choix, suivant notamment sa Stratégie de relance économique. Avec la création de deux pôles d’innovation, l’un dans les technologies de l’information spécialisées dans le commerce de détail, et l’autre, dans « l’agro-efficience » ainsi que les bioproduits végétaux, la région sera fortement attractive ces prochaines années.

Située dans Les Moulins, Terrebonne n'est pas en reste, principalement avec le mégaprojet Réseau Sélection devisé à 1 G$.

D'excellentes perspectives économiques en Lanaudière

Le document « Survol et prévisions économiques » que vient de publier Desjardins confirme l'attractivité de la région.

Un solde migratoire interrégional positif, une main-d’œuvre disponible, un taux de chômage maîtrisé à environ 6 %, de nombreux chantiers d'envergure et un marché de la revente de propriétés immobilières en santé (avec des prix de vente moyens en progression de 2,8 %, mais sans bulle immobilière) font que tous les indicateurs sont au vert.

Des liaisons facilitées

Important carrefour routier (entre les autoroutes 40 et 640, 40 et 20, 640 et 25, 15, 13) Repentigny est idéalement placée pour relier Montréal rapidement et facilement. De plus, le Train de l’Est offre des correspondances vers la ligne orange du métro.

Le train traverse également Terrebonne, de même que l'autoroute 25 pour rejoindre Laval ou Montréal, ainsi que la 640. Terrebonne pourrait bénéficier de la proximité de l'aéroport de Mascouche, prévu de devenir un nouvel aéroport privé, mais la saga est encore loin d'être terminée.

Les patrimoines culturel et naturel

Avec son Arena, Repentigny est le paradis des hockeyeurs et des patineuses. Avec encore un impressionnant Skate Plaza inauguré en 2013, tous les styles de glisses se retrouvent dans la ville des Juneau (Joe, cofondateur de la capitale de l'Alaska et son oncle Salomon, fondateur de Milwaukee).

L'Île-des-Moulins et le barrage de Moulin-Neuf constituent les ouvrages les plus remarquables à Terrebonne, ancienne terre de... moulins. Mais c'est la rivière des Mille Îles qui fait tout le charme de ce lieu de promenades et de loisirs balnéaires apprécié des Montréalais. Plus de 200 espèces d'oiseaux partagent cet environnement préservé avec les patineurs en rive de l'hiver et les kayakistes de l'été.

Alors, plutôt Repentigny ou Terrebonne ?