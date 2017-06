Nos conseils pour choisir le bon déménageur

article commandité

Vous devez déménager pour raisons personnelles ou professionnelles et vous aimeriez que tout se passe rapidement et sans problème. Afin de vous aider dans le choix de votre compagnie de déménagement, nous allons vous donner quelques conseils et vous informer des pièges à éviter. Évidemment, un déménagement sans tracas passe par le choix d’une bonne compagnie de déménagement. Voici notre liste de recommandations qui vous permettra d’éviter les mauvaises surprises.

Faites une première sélection en interrogeant vos connaissances

Vous devez déménager? Rassurez-vous, vous n’êtes certainement pas le premier et non le dernier à le faire. Vous devriez facilement trouver dans votre entourage une personne qui a récemment déménagé et qui pourra vous recommander une société de déménagement dont ils ont été particulièrement satisfaits. N’hésitez pas à en parler autour de vous, le bouche-à-oreille vous offrira toujours les meilleures recommandations. Sélectionnez plusieurs compagnies, vous pourrez les départager par la suite.

Par contre, faites attention à ne sélectionner que des compagnies enregistrées. En effet, même si l’on trouve assez facilement des particuliers qui s’improvisent déménageur le temps d’un weekend, seule une véritable entreprise vous offrira le maximum de garanties et sera assurée en cas de dégâts.

Faites jouer la concurrence de façon intelligente

Une fois votre liste d’entreprises de déménagement réalisée, vous pourrez les contacter afin de définir vos besoins et leur demander une soumission pour votre déménagement.Ce sera aussi le moment de demander plus d’informations sur leurs services. Vous allez vite découvrir que les contrats peuvent être totalement différents et présenter d’énormes différences de prix, en fonction des options comprises. Vous pourrez ainsi choisir un déménagement clé en main où les équipes de professionnels prendront tout en charge, de l’emballage jusqu’au déballage. Vous pourrez également choisir de vous occuper vous-mêmes de certaines tâches telles que l’emballage, la préparation des cartons, le déballage, etc.

Nous vous conseillons de demander plusieurs devis afin de comparer les différentes offres. En revanche, attention de ne pas choisir systématiquement le prix le plus bas. Vous devez essayer de trier les offres en fonction de vos besoins et de la qualité des services proposés. Épluchez bien les soumissions, le diable se cache souvent dans les détails. Gardez à l’esprit qu’un déménagement réussi est un déménagement sans soucis.

Contrôler l’entreprise ses pratiques et ses garanties

Pour éviter les problèmes, il est préférable de vérifier si l’entreprise sélectionnée possède bien toutes les autorisations nécessaires et qu’elle vous offre le maximum de garanties. Commencez donc par vérifier si celle-ci possède bien un permis délivré par la Commission du transport du Québec. Il est aussi préférable qu’elle soit membre de l’Association canadienne des déménageurs et éventuellement de l’Association du camionnage du Québec. Bien que ces inscriptions ne soient pas obligatoires, les entreprises qui y souscrivent s’engagent à respecter un code de bonne conduite. Enfin, pour s’assurer de la qualité des services proposés, il est aussi possible de consulter le site de l’Office de protection du consommateur, qui enregistre toutes les plaintes ou recours pouvant être déposés contre une entreprise.

Il sera aussi nécessaire de vérifier que celle-ci soit bien assurée pour couvrir les éventuels dégâts. En effet, la compagnie doit posséder deux types d’assurances différentes. Dan sun premier temps, elle doit avoir un contrat en responsabilité civile, qui couvrira tous les dégâts que les déménageurs pourraient causer à autrui en vous déménageant. Cette assurance est obligatoire et l’entreprise doit être capable de vous présenter une attestation à jour. Deuxièmement, une compagnie sérieuse vous proposera également de souscrire à une assurance qui couvrira vos biens pendant le transport ainsi que pendant la période de stockage. En revanche, il est important que vous vérifiiez les modalités du contrat et surtout le montant des garanties. Mais attention! Pour que cette garantie puisse être valide en cas de problème, il est indispensable que la compagnie de déménagement réalise un état des lieux détaillé avant d’effectuer le déménagement.

Maintenant que vous en savez plus sur le sujet, vous pouvez débuter vos recherches! N’oubliez pas qu’un déménagement réussi se fait avec l’aide d’une entreprise enregistrée et en règle.