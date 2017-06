Comment donner du cachet aux murs de votre maison ?

article commandité

Vous recherchez de nouvelles idées décoratives pour l’intérieur de votre habitation? Vous souhaitez donner du cachet à l’un de vos murs en utilisant des matériaux simples d’installation ne nécessitant pas de gros travaux? A l’aide de cet article, découvrez les différentes alternatives aux habituels produits de décoration d’intérieur dont vous ignorez peut-être l'existence. Vous pourrez ainsi totalement changer l’apparence d’une pièce, renouveler votre décor ou vous démarquer en créant une ambiance sur mesure en installant la décoration qui vous correspond.

La pierre décorative ou pierre de parement

Véritable alternative aux produits de décoration traditionnels, la pierre décorative permet de créer une atmosphère unique grâce à l’utilisation de matériaux bruts.

Qu’est-ce que la pierre décorative ou pierre de parement?

La pierre de parement peut se présenter sous la forme de plaquettes ou de panneaux que l’on viendra directement coller ou fixer sur le mur à décorer. Celles-ci s’emboitent et se collent afin d’obtenir un effet naturel tout en offrant la possibilité de suivre des formes et des découpes complexes. Disponible en lames de dimension variées, avec la possibilité de les retailler pour les adapter au support, les pierres décoratives peuvent être posées à l’intérieur comme à l’extérieur.

Quelle pierre décorative pour quel emploi?

La pierre décorative peut se présenter sous un large choix de matériaux et d’aspect. Chaque matière a évidemment ses spécificités et il faudra choisir le type de plaquette le plus adapté à l’endroit que vous souhaitez décorer. On trouve ainsi un large choix de propriétés qui peuvent être particulièrement intéressantes dans certaines situations.

Plaquettes en pierre décorative résistante au feu qui pourront ainsi être posées pour habiller une cuisine ou décorer une cheminée.

Plaquettes en pierre de parement résistante au gel et aux intempéries, qui pourront être posées à l’extérieur pour décorer une façade, délimiter un espace ou habiller une terrasse.

Plaquette de pierre décorative spécialement traitée pour résister à l’eau et aux atmosphères humides. Ces plaquettes pourront être utilisées pour décorer et habiller une salle de bain ou une pièce d’eau.

De la même manière, il existe un large choix de matières différentes naturelles ou composites qui vous permettront de créer exactement l’ambiance et l’effet que vous recherchez.

La plaquette en pierre naturelle pour un aspect chaleureux et une grande résistance.

La plaquette en brique pour un effet industriel, moderne ou rustique.

La plaquette en terre cuite imitation brique pour un effet antique.

La plaquette en béton pour un effet industriel brut.

La plaquette en plâtre pour un effet épuré qui donnera une impression d’espace.

La plaquette en quartz pour les mêmes propriété que la pierre naturelle, avec la possibilité d’obtenir des tons plus sombres.

Un produit simple à utiliser et à entretenir

Les plaquettes de pierres décoratives sont très simples à poser, on les utilise exactement comme du carrelage mural en les posant avec des colles spécifiques. Ensuite, selon l’effet recherché, la pierre décorative peut être posée avec ou sans joint selon l’effet que l’on souhaite créer. Enfin, pour une meilleure longévité, il est possible de rajouter un traitement de protection ou un traitement hydrofuge.

Quelles sont les alternatives à la pierre décorative?

Pour améliorer l’esthétique de votre mur, les briques et pierres décoratives offrent un grand nombre d’avantages et des possibilités uniques, mais il existe tout de même d’autres alternatives intéressantes:

Revêtement mural décoratif en bois, permet de créer une atmosphère chaude, mais il est plus fragile que la pierre.

Revêtement mural similicuir pour créer un effet de luxe unique, mais ce type de revêtement sera plutôt réservé aux chambres à coucher.

Plaque de céramique, granite ou marbre pour un effet d’espace, mais ce type de matériaux n’offre pas les mêmes textures que la pierre naturelle.

Comme vous pouvez le remarquer, les choix pour la décoration de pièce sont assez variés et permettent de nombreuses possibilités. Votre sélection se fera assurément à travers vos besoins et votre budget.