Différents aspects importants lors de la construction d'une maison

Construire une maison est une étape importante qui nous engage sur de longues années. Il est donc essentiel de bien penser et réfléchir à son projet avant de se lancer dans l’aventure. En effet, certains détails, comme la couleur de la façade, le ou les revêtements de sol, l’habillage des pièces pourront être revus et corrigés par la suite. En revanche, le gros du travail, la structure de la maison, son emplacement, son orientation sont autant de choix qui seront définitifs et qui ne pourront pas être rectifiés par la suite. Nous allons donc vous donner quelques points importants, qui vous aideront à ne rien oublier lors de la construction de votre maison.

1) Choisir votre terrain

Le choix du terrain est évidemment un étape déterminante dans la planification des travaux à entreprendre pour la construction d’une maison. Il est donc essentiel de choisir correctement votre terrain et de penser à tous les petits détails qui pourraient perturber le bon déroulement des travaux. Voici quelques conseils pour vous éclairer dans votre choix :

Vérifiez bien que le terrain est adapté à la construction. Il doit pouvoir supporter une pression d’au moins 75kPa, être sec et suffisamment éloigné de l’eau.

Celui-ci doit être correctement orienté en fonction de l’ensoleillement, mais aussi de la ou des constructions que vous souhaitez (piscine, potager…)

Vérifiez que vous aurez bien accès à une source d’eau et à l’électricité pendant toute la durée de la construction.

2) Choisir une institution financière qui financera le projet

Après avoir trouvé le terrain, il est important que vous rencontriez un banquier, ou un courtier, qui vous aidera à trouver le financement le plus adapté à votre projet. Vous aurez ainsi une idée plus précise du budget que vous pourrez consacrer à la construction de votre maison et ainsi faire des choix éclairés quant aux possibilités s’offrant à vous.

3) Concevoir votre plan

Une fois votre terrain sélectionné et votre budget établi, vous pourrez donner vie à votre projet en faisant réaliser un plan de votre future maison. À cette étape, c’est un architecte qui vous aidera à établir votre plan en fonction des contraintes locales, du terrain, de règles d’urbanisme, des matériaux, etc.

4) Obtention du permis de construction

Le permis de construction est obligatoire avant de commencer vos travaux. Il certifie que votre projet est conforme aux règlements municipaux relatifs au zonage. On retrouve sur ce document toutes informations concernant les travaux qui seront réalisés. Ce permis est payant et vous devez fournir à votre municipalité, les plans de votre maison ainsi que tous les autres documents exigés. Pour en savoir plus, visitez le site : http://www.mamot.gouv.qc.ca.

5) Choisir un entrepreneur digne de confiance

Il existe un grand nombre d’entrepreneurs, spécialisés ou non. Selon la nature des travaux à réaliser, il faudra prendre quelques précautions dans le choix de celui-ci afin d’éviter les mauvaises surprises. Renseignez-vous donc correctement sur les compétences de ceux-ci et n’hésitez pas à visiter et à demander des exemples de réalisations ou vérifier la licence d’entrepreneur général de la Régie du bâtiment du Québec. Vous pourrez ainsi juger du sérieux de l’entrepreneur et de la qualités des services offerts.

6) Réaliser les fondations et la charpente

La réalisation de la fondation est une étape majeure dans la construction d’une maison et celle-ci doit être faite par des professionnels. Celle-ci doit en effet être réalisée dans le respect des plans, alors que la charpente devra être adaptée aux capacités et aux limites des capacités de drainage du sol. Il ne faut pas oublier que ce sera la base de votre maison. Si ces travaux sont mal réalisés, vous vous retrouverez plus tard dans l’obligation de faire de gros travaux, voire de démolir votre bâtiment.

7) Vérifiez l’isolation, l’électricité et l’eau

Concernant l’isolation de votre maison, elle devra être adaptée aux conditions climatiques de la région, pour permettre de faire baisser vos factures électriques. De la même manière, il est important que la maison soit correctement approvisionnée en eau et en électricité. Vérifiez donc le nombre et l’emplacement des différentes prises pour que ceux-ci correspondent à vos besoins.

8) Vérifiez correctement les finitions avant d’accepter la remise des clefs

Pour éviter toutes mauvaises surprises, il est important que vous preniez un soin tout particulier à vérifier l’ensemble des travaux qui ont été réalisés. Vérifiez tout particulièrement les joints d’étanchéité, la fermeture correcte des fenêtres et des portes…

Pendant ce contrôle minutieux, il est important que vous notiez toutes les rectifications qui devront être effectuées, afin que vous puissiez refaire un control de celles-ci par la suite. Cette dernière étape vous permettra aussi de faire la demande des livrets et carnets d’entretien pour les différents appareils (chaudière, chauffe-eau, système de filtrage…) installés.

La construction d’une maison est quelque chose d’important et elle doit être planifiée de À à Z. Il vous faudra suivre ces conseils afin que vos travaux se passent sans soucis et que vous jouissiez d’une maison sans défaut.