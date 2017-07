La médaille de l’Assemblée nationale remise à M. Denis Lavigne

Alors que les célébrations de la Fête nationale battaient leur plein vendredi dernier, M. Denis Lavigne, maire de Saint-Placide, a eu la surprise de recevoir la médaille de l’Assemblée nationale des mains de la députée de Mirabel, Sylvie D’Amours.



« M. Lavigne a été élu pour la première fois en 1992 et est maire de Saint-Placide depuis 1998. Il m’apparaissait important de souligner toutes ces années par la plus haute distinction qu’il m’est permis de remettre soit, la médaille de l’Assemblée nationale. » s’est exprimée Sylvie D’Amours devant plusieurs citoyens réunis à l’occasion des festivités.



La députée a tenu à souligner l’exemple de longévité et de dévouement pour sa région qu’a été Denis Lavigne au fil des ans. «Lorsque je regarde le parcours de M. Lavigne, je peux voir qu’il a su allier gestion efficace avec la relève et l’expérience de sa municipalité. Denis Lavigne a toujours été de ceux qui ont cru en leur communauté et qui n’ont pas hésité à défendre leurs concitoyens et la ville qu’ils aiment. » explique Sylvie D’Amours.



Madame D’Amours a poursuivi par des paroles senties devant les nombreux festivaliers rassemblés dans l’église de Saint-Placide en raison du mauvais temps : « Denis, les citoyens s’ennuieront de ta fougue et de ta ténacité. Mais surtout, ils s’ennuieront d’un maire dévoué pour sa collectivité, qui aura su mettre en valeur le patrimoine historique et le potentiel récréotouristique de sa communauté. Tu es un fier Placidien qui prenait à cœur son rôle de maire et qui aura toujours placé sa municipalité au cœur de ses préoccupations. Pour tout cela, je te remercie au nom des Placidiennes, des Placidiens et en mon nom personnel ».