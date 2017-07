50e anniversaire de Blainville : hommage à l’ancien conseiller Ernest Laroche

L’administration du maire Perreault a honoré l’ancien conseiller municipal Ernest Laroche, en associant pour toujours le nom de ce dernier au parc qu’il a contribué à créer. En effet, le chalet du parc des Hirondelles portera désormais le nom de chalet Ernest-Laroche. Le maire Richard Perreault en a fait l’annonce à l’occasion du traditionnel déjeuner de la fête nationale tenu le 24 juin. Ernest Laroche était accompagné de sa conjointe, de ses enfants et de ses petits-enfants.



« Ce qui distinguait Ernest Laroche, tant comme citoyen que comme élu municipal, c’est sa grande proximité avec les gens qu’il adorait et qu’il servait admirablement bien. Si le nom d’Ernest Laroche résonne encore dans la tête des résidents du quartier, c’est qu’il a laissé un héritage important. Dans le cadre de notre 50e anniversaire, nous avons voulu poser un geste concret et reconnaître sa contribution, lui qui a consacré de nombreuses années à ses concitoyennes et concitoyens », a déclaré le maire Richard Perreault.



Engagement citoyen et politique

Engagé dans la communauté blainvilloise avant son entrée en politique municipale en 1993, Ernest Laroche a été entraîneur au baseball mineur, en plus d’être à l’origine du tout premier comité consacré à l’environnement. Il était particulièrement actif dans les parcs de son quartier. « Il arrosait lui-même la patinoire du parc Claude-Henri-Grignon, même lorsqu’il est devenu conseiller », a témoigné le maire Richard Perreault.



Ernest Laroche est également l’instigateur du parc des Hirondelles et du populaire déjeuner de la Saint-Jean. Il était très près des bénévoles du secteur.



Son engagement citoyen lui a valu d’être désigné membre de l’Ordre du mérite blainvillois en 1992.



« Suite logique de son parcours, M. Laroche a été élu conseiller en 1993, 1997 et 2001 sous l’administration de l’ancien maire Pierre Gingras. Il a notamment été président de la Commission sur la vie communautaire, mais aussi de la Commission sur l’environnement et les travaux publics ainsi que de la Commission sur les finances, le budget et le développement économique. Sa contribution à la vie publique a été riche et exemplaire », a rappelé le conseiller actuel du district des Hirondelles, Patrick Marineau.



Hommage à des bâtisseurs de Blainville

Cet hommage à Ernest Laroche s’inscrit dans les célébrations du 50e anniversaire de Blainville. Au cours des prochains mois, d’autres honneurs similaires seront décernés à des femmes et des hommes qui ont marqué l’histoire de Blainville par leur engagement dans la communauté, et ce, dans tous les domaines et tous les horizons.



« Notre 50e anniversaire de fondation se veut une occasion de souligner la contribution de nos grands bâtisseurs, dont Ernest Laroche », a conclu le maire Richard Perreault.