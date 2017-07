Les bienfaits du savon de Marseille

Article commandité

Le savon de Marseille est un petit bijou pour la santé de la peau. En effet, sa renommée a su traverser les années et les frontières et son efficacité n’est plus à prouver.

Doté de nombreuses propriétés dermatologiques et écologiques, le savon de Marseille reste un produit cosmétique aux nombreuses vertus et cela justifie sa popularité mondiale.

Beaucoup de spécialistes le recommandent à leurs clients pour régler des problèmes de peau. Il est donc conseillé d’opter pour le savon de Marseille et profiter de tous ses bienfaits.

Hypoallergénique

Le savon de Marseille est entièrement fait de produits naturels. Il est composé d’huiles 100% végétales, d’eau, de sel et de soude.

Il ne contient pas de conservateurs ou de colorants, ni produit chimique.

De par sa forte contenance en huile végétale (72%), il est bon pour la peau et provoque peu d’allergies.

Le savon de Marseille est donc recommandé pour les allergiques et pour les peaux à problèmes.



Les usages et bienfaits du savon de Marseille

Pour nettoyer la peau

La présence de la soude va provoquer une action savonneuse ce qui va permettre de bien nettoyer la peau en douceur.

Il faut faire mousser délicatement le savon dans les mains en le mouillant un peu à l'eau fraiche. Frottez ensuite doucement le savon sur la peau pour une efficacité optimum.

Pour apaiser les irritations

Le Savon de Marseille vert à l’huile d’olive est excellent pour nettoyer en douceur les fesses de bébé. Il peut être utilisé aussi pour laver tout le corps de bébé.

En effet, ce savon va éliminer les érythèmes fessiers des nourrissons, car il ne pique pas.

Après la toilette de bébé au savon de Marseille, il faut le rincer immédiatement pour éviter que la peau ne se dessèche. Ensuite, il faut bien essuyer votre bébé avec une serviette éponge pour éviter toute irritation.

Pour nettoyer les plaies

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le savon de Marseille est un excellent antiseptique pour les plaies, blessures et autres. En effet, jusqu’à la seconde moitié du 20e siècle les chirurgiens utilisaient le savon de Marseille pour se laver et se désinfecter les mains avant d’opérer les malades.

Pour cette utilisation, il est conseillé d’utiliser le Savon de Marseille vert à l’huile d’olive.

Que ce soit en tant que produit cosmétique, médical ou de beauté, le savon de Marseille a su devenir le meilleur ami de la peau à travers les siècles, et ce, pour notre plus grand plaisir. Donc si vous aimez prendre soin de votre peau en évitant tout risque d’allergie, adoptez pour le savon de Marseille si ce n’est pas déjà fait.