Une délégation thérésienne en visite à Annecy

Une délégation formée de la mairesse de SainteThérèse, madame Sylvie Surprenant, de la directrice générale, madame Chantal Gauvreau et des élus municipaux, monsieur Normand Toupin et madame Barbara Morin, s’est rendue à Annecy en France du 14 au 22 juin derniers. Rappelons que 2017 marque le 30e anniversaire du pacte d’amitié qui unit les villes de Sainte-Thérèse et d’Annecy et qu’une délégation annécienne était de passage chez nous en février de cette année pour le souligner.



Cette visite à Annecy fut l’occasion de renouveler l’engagement mutuel des deux villes. « Les solides liens tissés au fil de ces 30 années ont permis de nombreux échanges enrichissants pour nos communautés respectives. Ce fut donc avec une certaine émotion que nous avons dévoilé tous ensemble une plaque commémorative au pied d’un érable à sucre planté en sol annécien, en hommage aux 30 ans de notre pacte d'amitié. Il est le symbole de la croissance de nos liens et sera le témoin de nos 30 prochaines années d’amitié », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse.



Un séjour sous le signe de la culture Leur séjour coïncidait également avec la tenue de la Fête de la musique d’Annecy le 21 juin. Sainte-Thérèse fut à l’honneur puisqu’une prestation des musiciens du Collège Lionel-Groulx était au programme de cet événement culturel d’envergure.



Le Festival international du film d’animation d’Annecy se déroulait quant à lui du 12 au 17 juin. Les membres de la délégation thérésienne ont pu profiter de l’occasion pour visionner quelques films et rencontrer trois jeunes Thérésiens faisant partie du jury qui remettait un prix spécial pour la sélection "Perspectives", dédiée aux films de jeunes réalisateurs de pays émergents.



Enfin, ce fut le moment de tenir le pendant annécien de l’exposition de photos qui avait préalablement eu lieu à la bibliothèque de Sainte-Thérèse en février et mars derniers. Tous ont pu y admirer de magnifiques clichés des deux villes!



