5 façons de réaménager votre décoration intérieure sans vous ruiner

Article commandité

Avec les beaux jours, vous avez envie de donner un coup de jeune à votre intérieur, mais voilà, vous n’avez pas un grand budget et vous n’avez pas envie de vous ruiner en achetant juste quelques petites babioles pour décorer votre salon. Ne paniquez plus, de nos jours, il existe énormément de trucs et d’astuces pour réaménager votre décoration, tout en subtilité, sans vous ruiner et sans pour autant avoir un rendu vieillot ou cheap. Voici cinq façons de réaménager votre décoration intérieure sans vous ruiner.

Les boutiques de charité

Que ce soit à l’armée du salut, les charity shop ou dans les brocantes, vous pourrez trouver des objets de valeurs ou objets de designers à moindre coût.

Certains connaisseurs peuvent parfois tomber sur des objets de valeurs en se promenant dans une brocante. Beaucoup d’objets ont juste besoin d’un coup de peinture pour retrouver un coup de neuf.

Peinturez

Ce n’est pas donné à tout le monde de savoir peinturer, mais surtout, ce n’est pas une passion pour tous ! Mais il est vrai que le fait de refaire la peinture peut changer complètement l’apparence d’une pièce. Changer la peinture va donner une autre vision de votre intérieur et changer complètement la luminosité. En général, la peinture ne coute pas cher, c’est la main-d’œuvre qui est couteuse, c’est donc une bonne raison de vous y mettre !

Changez l’apparence de votre canapé

Certains canapés ou sofas ont une housse démontable qu’il est possible de changer, vous pouvez donc en acheter d’autres dans les boutiques d’ameublement et varier les modèles à volonté. Pour trouver le bon modèle, vaut mieux retourner dans la boutique d’achat du canapé.



À défaut de changer la housse, vous pouvez recouvrir votre canapé avec un plaid pour redonner du peps à votre canapé et donner l’impression que c’est un neuf. Vous pouvez aussi faire un assortiment de coussins. Peu couteux, ils redonnent, en général de la vivacité et de la couleur à votre canapé.

Vous n’avez pas besoin d’acheter de nouveaux coussins, il vous suffit de changer tout simplement les housses et vous aurez l’impression d’avoir de nouveaux coussins ! Mélangez les coussins unis et les coussins imprimés ou de couleurs pour avoir un effet de fraicheur.

Le tapis

Des tapis originaux et peu couteux existent sur le marché et donneront un esprit très chaleureux à votre intérieur. Pour trouver votre bonheur, visez un magasin de décoration original pour créer et décorer votre maison sans vous ruiner.

Les cadres et affiches sur les murs

En faisant le tour des brocantes, vous pourrez trouver votre bonheur et décorer vos mus comme bon vous semble, et cela, pour une bouchée de pain.

Si vous aspiriez depuis quelque temps à vouloir changer l’apparence de votre intérieur et que vous n’aviez pas le budget, avec ces conseils vous pourrez y arriver sans vous ruinez et avoir un nouvel intérieur à bas prix.