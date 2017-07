Comment choisir le vétérinaire qu'il vous faut pour votre animal?

Article commandité

Vous avez un chat, un chien, un cochon d'Inde, ou tout autre type d’animal, il est de votre responsabilité de lui offrir un accompagnement médical adapté à son confort et son bien-être. Il peut parfois être difficile de trouver le bon vétérinaire pour votre animal. Ci-après quelques critères à prendre en compte pour vous aider à mieux sélectionner le docteur de votre bête.

Le lieu d’implantation du vétérinaire

Avant de commencer les éventuelles comparaisons des établissements spécialisés dans le soin des animaux, il est important de prendre en compte l’éloignement. En effet, un vétérinaire plus près de chez vous sera bien plus pratique pour pallier aux urgences et simplifier votre emploi du temps lors des visites systématiques. Faire 50 kilomètres de trajet pour voir votre vétérinaire serait quand même ennuyeux, ne trouvez-vous pas ?

La confiance en l’établissement

Si cette confiance n’est pas instaurée, pourquoi continuerez-vous à aller dans un cabinet de vétérinaire ? Voilà pourquoi elle figure parmi les premiers critères essentiels pour choisir le bon vétérinaire pour votre animal. Cette confiance peut se placer en le praticien lui-même, son équipe, le genre de services qu’il propose à sa clientèle, etc. Une clinique vétérinaire offrant des services personnalisés (gestion de perte de poids, radiographies numériques, etc.) vous mettra davantage en confiance, mais c’est aussi le cas pour votre animal.

La pédagogie pour justifier l’expertise du vétérinaire

Un vétérinaire pédagogue est bien plus intéressant dans la mesure où il répond à vos questions et vous met sur la bonne voie afin de mieux éduquer et prendre soin de votre animal. Il prend ainsi la peine de bien consulter votre compagnon animal en inspectant chaque aspect de son anatomie. Au minimum, cette consultation doit durer 20 minutes. Et c’est encore le cas même si c’est une consultation vaccinale. Avec la confiance, la pédagogie doit être les premiers critères de sélection pour garantir le bien-être de tous vos animaux.

L’éthique et l’organisation du cabinet vétérinaire

Tout dans la clinique du vétérinaire doit permettre d’instaurer un climat satisfaisant à tous les clients. De la salle d’attente à la salle de consultation, vous et votre animal devez vous sentir à l’aise. Le vétérinaire et son équipe doivent donc pouvoir vous offrir une qualité organisationnelle exceptionnelle. En même temps, ils se doivent aussi de respecter l’éthique en faisant leur propriété la santé et le bien-être de votre animal. Les prix arrivent généralement en dernier lieu.