Exposition de dents incluses : à quoi est-ce dû et quel traitement ?

Une dent incluse est une dent définitive qui, pour de multiples raisons, ne pousse pas. Elle reste dans l’os, sous la gencive. Ce phénomène est tout de même rare et il convient d’agir rapidement pour éviter des complications d’ordre esthétique et médical. Quelles sont les raisons de cette inclusion et comment la traiter ?

Les causes

La principale cause d’une dent incluse provient d’une dent de lait qui n’est pas tombée. Les dents les plus concernées sont les dents de sagesse, les canines du haut et parfois les incisives.

Parmi les autres causes, on constate l’évolution, à la hausse, de la taille de la mâchoire, plus étroite. Mais aussi le manque d’espace, la présence de dents surnuméraires, une gencive fibreuse ou un choc sur une dent de lait touchant le germe de la dent définitive et l’empêchant de sortir.

Quand s’alerter ?

Il faut commencer à s’inquiéter quand la perte de deux dents symétriques met plus de huit mois, voire un an au plus tard à être remplacée. En fait, l’éruption de la dent est jugée retardée quand celle-ci n’est pas présente dans l’arcade et que la racine complètement formée reste incluse.

On peut dépister le problème au toucher et par une radio panoramique qui confirmera le diagnostic, entre 6 et 8 ans. Il faudra alors s’assurer que les axes d’éruption sont corrects et que les germes sont de forme normale. En résumé, si une dent symétrique n’est pas apparue au bout de six mois, vous devez consulter un dentiste.

Quel est le traitement ?

Le traitement est simple. Son objectif est non seulement esthétique, mais aussi orthophonique. En effet, le trou laissé par l’absence de dent peut provoquer des difficultés d’élocution. L’enfant prononce mal, peut avoir un cheveu sur la langue. Il faut donc faire appel à une clinique d'orthodontie pour traiter l'exposition de dents incluses. L’orthodontie permettra en effet de guider la dent tout en maintenant l’espace nécessaire pour sa percée. Des bagues seront posées, mais sur la face interne des dents, côté langue. Les résultats sont rapides si le problème est pris en charge précocement. Les dents immatures font le plus souvent irruption spontanément. Dans certains cas cependant, il faudra avoir recours à une intervention chirurgicale pour extraire la dent surnuméraire.

Vous l’avez compris, le dépistage précoce est la clé de ce type de traitement. Une visite régulière chez votre dentiste peut favoriser la prise en charge de votre enfant.