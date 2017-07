Sur quatre roues, personne n’a envie d’être mal aligné!

Article commandité

Mon pays c’est l’hiver dit la célèbre chanson, et mon pays, c’est aussi celui où tout automobiliste doit posséder deux jeux de pneus pour sa voiture : quatre pour l’été et quatre pour l’hiver.

Parce que nous devons faire changer nos pneus deux fois l’an, la question de l’alignement des pneus prend une dimension particulière car son équilibrage doit sans cesse être vérifié. Ce qui n’est pas une mince tâche, quand on connaît l’état des routes du Québec qui sont loin de constituer une fierté nationale. Bosses, trous, cahots, nids-de-poule... un cocktail malheureusement bien réussi et qui mène la vie dure à votre véhicule et à ce qui joue un rôle de premier plan en le supportant : les pneus.

Ici, la loi oblige les propriétaires à équiper leurs véhicules routiers de pneus d’hiver du 15 décembre au 15 mars. Ceci assure notre sécurité pour la conduite automobile durant la période hivernale, mais ceci nous oblige aussi à vérifier l’alignement et l’équilibrage des pneus chaque fois qu’ils sont changés.

Des pneus qui sont mal alignés ou des roues qui ne sont pas en équilibre peuvent constituer un danger pour la sécurité et engendrer des coûts que l’on peut éviter. Bref, si l’on dit souvent qu’il faut une bonne paire de chaussures pour marcher, on peut en dire autant d’une automobile : ça prend de bons pneus bien installés pour bien rouler!

Les symptômes à surveiller

Vous roulez sur l’autoroute et au moment d’atteindre la vitesse de 100 km/h vous sentez soudain une vibration dans le volant? Ce n’est pas normal. Ceci peut indiquer que vos roues ne sont pas correctement équilibrées. Cette désagréable vibration peut aussi se faire sentir au niveau du siège du conducteur lorsque l’on atteint une certaine vitesse, ou encore au moment de procéder à un changement de direction.

Pour ce qui est de l’alignement des roues, tout conducteur chevronné connaît la façon d’en faire la vérification en faisant un petit test : pendant qu’il circule en ligne droite, à une certaine vitesse, il retirera ses mains du volant pendant une seconde ou deux : si le véhicule ne continue par à rouler en ligne droite et qu’il semble dériver à gauche ou à droite, c’est un signe infaillible que les roues ne sont pas bien alignées.

Il faut aussi prendre en compte que des roues désalignées entraînent des coûts supplémentaires que l’on pourrait fort bien éviter : les pneus vont s’user d’une façon irrégulière et plus rapidement que la normale, et surtout, ils provoqueront une augmentation des coûts d’essence car des roues mal alignées augmentent la friction contre la chaussée.

Pour toutes ces raisons, il est primordial de prendre le temps de faire effectuer l'alignement des roues de votre véhicule auprès d’un garage de confiance. Dès que vous avez un doute sur l’alignement ou l’équilibre de vos roues, consultez un garagiste fiable, vous y gagnerez à tout coup.

Tout est dans l’entretien régulier

Comme n’importe quel autre bien de consommation, les pneus et les roues d’un véhicule subissent l’usure du temps, même s’il s’agit de pneus de qualité supérieure. Plus on roule, plus les roues sont sujettes à voir leur équilibre diminuer graduellement.

En vérifiant régulièrement l’alignement de l’automobile, on s’assure que les roues demeurent bien parallèles, ce qui permet d’en prolonger la durée de vie et d’en uniformiser l’usure. De plus, lors d’une vérification, le technicien pourra identifier si des pièces sont usées ou mal ajustées.

Plus nous roulons, plus il est primordial de bien entretenir son véhicule, et de toujours prendre la route avec des roues en parfait équilibre et bien alignées.