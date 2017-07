Ce caillou dans le pare-brise qui vous gâche la vue…

Article commandité

Vous êtes confortablement installé au volant, votre automobile avalant la route vers une destination vacances quand, toc !, un petit bruit sec vous alerte et une jolie fissure apparaît sous vos yeux dans la vitre du pare-brise. Difficile de faire comme si elle n’existe pas ! Le caillou est tombé, comble du malheur, côté conducteur et la craquelure qu’il a causée vous gâche littéralement la vue.

Mieux vaut consulter un spécialiste sans tarder

Il serait tentant de ne pas interrompre cette escapade ou de croire que vous allez vous habituer et oublier ce petit inconvénient de visibilité. Erreur ! Au-delà de la simple transparence qui nous permet de voir où nous allons, il y a tout l’aspect sécuritaire qu’il faut considérer. Imaginez qu’un objet plus lourd que ce caillou nuisible, provenant par exemple d’un camion de chargement de débris de construction, atterrisse dans votre pare-brise craquelé, les dommages pourraient être plus sérieux, et votre sécurité gravement compromise. Un passage à niveau ou un ralentisseur de circulation comme un dos d’âne pourrait aussi ajouter à la fragilité du verre et causer un tort irréparable. Les fortes probabilités que la fissure prenne de l’ampleur ne sont pas à négliger non plus, surtout si au départ vous n’aviez qu’un petit éclat dans votre vitre.

Pourquoi prendre des risques inutiles ? Dans le cas d’impacts sur votre pare brise, la réparation de celui-ci devra se faire auprès d’un spécialiste. Vous pourrez ainsi poursuivre vos activités avec l’esprit tranquille, en toute sécurité.

Remplacer ou réparer ?

Cela dépend de l’impact, de sa nature, de son emplacement, etc. Selon les normes de sécurité, votre pare-brise doit vous procurer une visibilité maximale et offrir une résistance suffisante pour supporter le toit et l’empêcher de s’affaisser s’il y a collision. Un affaiblissement de sa structure compromettrait aussi le déploiement efficace des coussins gonflables en cas de besoin. Les spécialistes du domaine sauront analyser la situation et vous proposer les meilleures options.

La taille de l’éclat est à considérer.

Est-ce que l’impact se situe près des bords de la vitre et affaiblit sa structure ?

Le nombre d’éclats dans la vitre : un seul caillou ou une pluie de billes de glace…

Un fait demeure : le plus tôt vous faites vérifier l’état de votre pare-brise après un impact, plus vous augmentez les chances qu’une simple réparation soit suffisante ou, si la situation l’exige, qu’une nouvelle vitre avant soit installée sans attendre, garantissant votre protection et celle de vos passagers. Roulez avec prudence en vous rendant à votre centre de réparation ou de remplacement de pare-brise spécialisé. Évitez les chocs de la chaussée le plus possible.

Saviez-vous que la plupart des programmes d’assurance couvrent la réparation ou le remplacement du pare-brise ? Outre l’économie d’argent, la remise en état de votre vitre empêche qu’un objet encore utile ne finisse au rebut, un point pour l’environnement !

Quelques actions préventives… Il est difficile de prévoir les mauvais coups du hasard, mais rouler à bonne distance d’un camion transportant des débris ou à distance raisonnable d’autres véhicules évitent que des gravillons soient soulevés et entrent en contact avec votre vitre avant. L’inspection régulière de votre pare-brise peut aussi vous être très profitable, car si vous découvrez une anomalie, un éclat ou un bris en forme d’étoile, vous pouvez réagir immédiatement en consultant un spécialiste afin de limiter les dégâts.

Alors, si un éclat survient dans votre pare-brise, rien ne sert d’imaginer le pire. Consultez simplement un centre spécialisé en réparation ou remplacement de vitre d’auto et évaluez avec les experts toutes les options possibles afin de prendre une décision éclairée. Leurs techniciens formés se conforment aux plus récentes normes de sécurité. Faites leur part de vos questions ou de vos hésitations, ils vous conseilleront judicieusement.