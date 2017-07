Différents types de systèmes de télécommunications

Article commandité

Les télécommunications représentent un service très important de l'ère numérique. Des milliers d’informations sont échangées chaque seconde sur divers réseaux, partout dans le monde. Ces différents systèmes de télécommunications sont simples ou complexes, mais le principe demeure le même : un ensemble de points liés selon une certaine structure afin de relayer l'information désirée sur un média donné.

Cependant, tous ces systèmes ont besoin d’une infrastructure physique pour exister, qu’il s’agisse d’un système câblé ou d’un réseau à ondes.

Les systèmes câblés

Qu’il soit question du téléphone, de la télévision ou de réseaux informatiques, ces systèmes de communications nécessitent des lignes matérielles pour transmettre de l’information. La paire torsadée est la ligne de base. Il s’agit simplement de deux fils conducteurs qui sont enroulés l’un sur l’autre pour permettre la communication.

Le câble coaxial, quant à lui, est plus robuste, puisqu’il est fabriqué très différemment. Il transmet des signaux analogiques ou numériques. Il est utilisé un peu partout, mais on le trouve davantage dans les systèmes industriels, ainsi que dans les liaisons interurbaines ou sous-marines.

Toutefois, la fibre optique tend à remplacer de plus en plus le câble coaxial, en particulier pour les réseaux de villes et les liaisons sous-marines. La fibre optique possède une capacité de traitement nettement supérieure aux autres types de câbles, puisqu’elle transmet de l’information grâce à la lumière.

Naturellement, quel que soit le média utilisé, il faut plus que des câbles pour relayer de l’information. Ainsi, les lignes terrestres sont majoritairement suspendues dans les airs, grâce à des pylônes et à des poteaux plus petits.

Il faut également des commutateurs ou des routeurs pour diriger le signal à l'endroit voulu. Ainsi, même les transmissions numériques ont besoin de supports physiques pour voyager et il est nécessaire de les entretenir correctement.

Les réseaux à ondes

Certains signaux ne nécessitent pas de câbles à proprement parler pour transmettre de l’information. En effet, il est possible d’utiliser des ondes pour communiquer, par exemple avec toutes les formes de radiocommunications, l’Internet sans fil et les transmissions par satellite.

Les ondes hertziennes constituent la base des radiocommunications, qu’il s’agisse de radiodiffusion ou de radiotéléphonie. Pour communiquer entre eux, les appareils émetteurs et récepteurs n’ont donc pas besoin de fils ou de câbles. Ils doivent plutôt se trouver sur la même fréquence. Parfois, il est nécessaire de passer par une antenne relais pour amplifier le signal, car les ondes ont une portée limitée.

Dans le cas de l’Internet sans fil, il faut d’abord un réseau informatique local comportant un modem et au moins un routeur. Le modem est le récepteur de service, tandis que le routeur est l’antenne qui permet d’accéder au Web à partir de n’importe quel appareil sans fil se trouvant à sa portée. On peut ainsi déplacer l’appareil à l’intérieur du réseau.

Enfin, les transmissions par satellite sont sans doute les plus importantes actuellement. On utilise des satellites géostationnaires afin de transmettre de l’information rapidement et sur une très grande distance. Les ondes sont captées par des stations terrestres qui les retransmettent par ondes ou par câble, selon le destinataire. Ce sont principalement les communications mobiles (cellulaires, GPS) qui bénéficient le plus des télécommunications par satellite.

Dans tous les cas, des antennes et des stations de retransmission sont nécessaires à l’utilisation de ces systèmes de télécommunications. L’infrastructure nécessaire aux télécommunications est très importante et complexe, ce qui nécessite un travail d’expert. Pour l’installation de pylône ou de ligne de télécommunication, une entreprise spécialisée est donc la meilleure référence pour vous assurer que le travail est réalisé avec soin. Vous vous assurez ainsi d’obtenir un réseau fiable et de qualité, qu’il soit temporaire, permanent ou en expansion.