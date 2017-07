Différentes solutions de stockage lors d’un déménagement

Article commandité

Un déménagement représente une grande charge en matière de gestion. Cela est encore plus vrai si vous ne pouvez pas faire entrer l’ensemble de vos biens dans votre nouvelle habitation, par manque d’espace, en raison de rénovations à réaliser ou parce que le logement n’est pas disponible immédiatement. Il est alors nécessaire d’entreposer les meubles et autres objets dans un endroit sécuritaire et fiable.

Vous pouvez donc confier vos biens à des personnes en qui vous avez confiance et qui ont l’espace nécessaire ou encore à une compagnie qui possède un service d’entreposage.

Le particulier

Il est tentant de confier vos biens à une personne de votre entourage. Si le service n’est pas gratuit, il ne vous coûtera presque rien par rapport à un mini-entrepôt, ce qui peut représenter une belle économie si le stockage doit s’étirer sur plusieurs mois.

Par ailleurs, il est probable que vos biens se trouvent à proximité de votre logement actuel ou futur, vous pourrez donc y accéder assez facilement au besoin. Et comme vos affaires se trouvent chez quelqu’un, vous aurez l’impression qu’elles sont sous une bonne surveillance.

Cependant, à moins que l’autre personne ait une maison presque vide, l’entreposage de vos biens chez elle créera un encombrement qui pourrait devenir agaçant et nuire à la qualité de vie des occupants. De plus, un particulier n’est pas nécessairement assuré contre le vol, par exemple, d’objets appartenant à quelqu’un d’autre, même si ceux-ci se trouvent sous son toit.

Enfin, si vous devez accéder à vos biens, vous pourriez devoir prendre rendez-vous avec la personne qui garde votre ménage, créant ainsi un dérangement peut-être inutile. C’est sans parler du fait que vous ferez entrer plusieurs personnes sur cette propriété lors de l’arrivée et de la sortie de vos meubles, qu’il s’agisse de déménageurs professionnels ou d’amis qui acceptent de donner un coup de main.

L’entreprise spécialisée

À l’opposé, il existe de nombreuses entreprises de location de mini-entrepôt, de stationnement ou d’autres espaces de stockage. Il est donc facile de trouver un endroit où entreposer vos meubles et autres effets entre deux déménagements à un prix convenable.

Confier vos biens à l’une de ces entreprises vous offre plusieurs avantages, car elles sont équipées de systèmes de sécurité à la fine pointe de la technologie, en plus de respecter les normes les plus rigoureuses en matière protection contre les incendies et les infiltrations d’eau. De plus, les lieux sont généralement surveillés par des gardiens, ce qui vous garantit que vos biens sont protégés contre le vol ou le vandalisme.

Par ailleurs, comme il s’agit d’entreprises, elles ont une responsabilité civile à respecter. Elles sont donc munies d’assurances qui protègent vos effets contre plusieurs dommages, comme un incendie, mais également en cas de vol. Vous n’avez donc pas à craindre que vos biens entreposés soient endommagés ou perdus sans dédommagement.

La plupart des entreprises qui proposent des services de stockage possèdent des heures d'ouverture, ce qui vous permet d’accéder à vos biens lorsque vous en avez besoin sans déranger qui que ce soit. C’est un avantage important par rapport à l’entreposage chez un particulier de votre connaissance.

Mais puisque vous déménagez, vous pouvez confier vos biens à un service de garde-meuble de qualité auprès d’une compagnie de déménagement et faire d’une pierre, deux coups! Cela vous évite des manipulations inutiles et vous permet de gérer plus facilement votre déménagement, ou plutôt vos deux déménagements.

Pour des raisons pratiques, il est évident qu’il peut être beaucoup plus avantageux de confier vos biens à une entreprise spécialisée plutôt qu’à un particulier. Bien sûr, cela vous coûtera un peu plus cher, mais vous aurez la tranquillité de savoir que vos meubles sont entre de bonnes mains.