Le bain nordique, pour revitaliser le corps et se détendre

Article commandité

Les adeptes québécois de bains nordiques ne cessent d’augmenter ces dernières années. Ce concept scandinave gagne en popularité auprès d’une clientèle mixte et d’âge varié.

Le principe d’un bain nordique ou polaire se veut simple, il consiste en l’immersion du corps dans une eau très froide et s’utilise, la plupart du temps, à des fins thérapeutiques. La magie du bain nordique opère vraiment quand, après vous être réchauffé le corps durant 10 à 15 minutes dans un sauna ou un bassin d’eau chaude, vous vous immergez quelques secondes (entre 2 à 10 secondes) dans l’eau glacée. La plage de repos qui suit vous transporte dans un univers de détente incomparable et tout en douceur.

Le secret réside dans la répétition

Vous ressentez une relaxation complète et un apaisement formidable après une séance alternative de bains chauds et de bains glacés (connue également sous le vocable thermothérapie). Pour un effet optimal, il est recommandé de répéter ces expériences thermiques complètes trois fois en les espaçant d’une période de repos d’une quinzaine de minutes pour permettre au cœur de retrouver son rythme. Voilà qui calme l’esprit et chasse les tensions. Il s’avère aussi que le stress diminue, favorisant ainsi un meilleur sommeil.

L’étape du sauna ou du bain vapeur, en plus d’éliminer les toxines, stimule la circulation sanguine et active le système immunitaire. L’immersion en eau glacée régule la température corporelle, referme les pores de la peau et la raffermit.

Les nombreux bienfaits de cette expérience thermale

Assouplissement des muscles

Circulation sanguine stimulée

Élasticité de la peau augmentée

Élimination des toxines

Qualité du sommeil accrue

Renforcement du système immunitaire

Sentiment intense d’une profonde détente

Recommandations

Boire beaucoup d’eau entre chacune des étapes et tout au long de votre visite afin de vous réhydrater et de favoriser l’élimination des toxines.

Opter pour l’eau naturelle froide, citronnée ou parfumée à votre essence préférée.

Éviter l’alcool ou le café.

Enlever bijoux, montres, lunettes et lentilles cornéennes avant d’entrer dans le sauna.

Il est déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou de diabète d’expérimenter le bain nordique.

Profitez aussi des bienfaits du bain nordique accompagné d’un massage. Une séance de massage effectuée peu de temps après le bain nordique vous apporte une détente maximale et prolonge cet état de flottement serein et de plénitude du corps et de l’esprit. On accorde d’ailleurs à l’expérience thermale l’avantage de préparer le corps sainement pour un massage des plus agréable. Les bienfaits de cette combinaison divine se ressentent mieux qu’ils ne se décrivent selon les commentaires des habitués et compte tenu des nombreuses formules de massage post-baignade offertes. Il faut tirer plaisir et bien-être de ce duo « détente totale » au moins une fois !

Que ce soit pour ses bienfaits psychologiques ou physiques, le bain nordique vous réserve une expérience thermale relaxante et unique. Et comme nous le mentionnions précédemment, vous pouvez obtenir différents forfaits combinant bain nordique, massage et aussi soins corporels variés. Gâtez-vous et voyez ces multiples options comme autant de belles occasions de vous offrir ou d’inviter les personnes qui vous sont chères à vivre un moment de relaxation absolue.

Vous avez envie de vous ressourcer, de vous évader temporairement loin d’une existence trop trépidante ? Cette alternance du chaud et du froid agrémenté de soins divers procure un réel flottement de l’esprit et un relâchement complet des tensions corporelles.

Libérez-vous de vos tracas et découvrez, le temps d’une thérapie par l’eau, cette euphorie bienfaitrice. Vous y reviendrez, assurément, et en toute connaissance de cause.