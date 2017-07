Ostéopathie : quand et pourquoi consulter?

Article commandité

Médecine alternative permettant de retrouver la santé par l’entremise de méthodes douces et naturelles, l’ostéopathie peut vous aider à soulager plusieurs maux chroniques tels que les maux de tête, le stress, le vertige et les crises d’épilepsie.

Une médecine aux multiples vertus

Pratiquée par des médecins et des kinésithérapeutes, cette médecine manuelle en pleine expansion, officiellement reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, aide également à améliorer le rythme cardiaque ainsi que la tension artérielle. Bref, l’ostéopathie possède de multiples vertus qui pourraient vous être bénéfiques, pour autant que vous soyez au courant de son existence.

À qui s’adressent les soins d’ostéopathie?

Les soins d’ostéopathie s’adressent aux personnes de tous âges, c’est-à-dire aux nourrissons, aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées. L’ostéopathie est autant utile pour les sportifs que pour les femmes enceintes ou pour les personnes souffrant d’un handicap physique ou de douleurs multiples. En fait, l’ostéopathie s’adresse à tout le monde qui a envie de prendre soin de son corps et d’être bien dans sa peau. Plaçant le système nerveux au cœur des traitements, l’ostéopathie se concentre principalement sur le système locomoteur, le système viscéral ainsi que le système crânien.

Voici des exemples concrets de l’utilité de l’ostéopathie dans la vie courante.

1. L’ostéopathie pour les femmes

Les femmes qui ont une grossesse difficile, celles qui attendent des jumeaux, celles qui risquent d’avoir un bébé qui naitra prématurément ou celles qui souffrent de crampes intenses lors de leurs menstruations ou de problèmes de fécondité ont intérêt à consulter un ostéopathe. En effet, par l’entremise de diverses techniques, notamment un examen approfondi de la condition physique de la patiente, celui-ci sera en mesure de remonter à la source du problème et de proposer des méthodes de traitement appropriées, notamment des exercices et des ajustements au plan alimentaire.

2. L’ostéopathie pour rétablir l’équilibre du corps de bébé

Après un accouchement, il se peut que le petit corps de bébé ait été victime de bouleversements ou de déséquilibres, notamment au niveau de la posture et de la position de la tête. Il se peut également que le nourrisson éprouve des problèmes gastriques ou encore des troubles du sommeil.

Dans tous les cas, l’ostéopathe pourra diagnostiquer les troubles et proposer des solutions personnalisées pour améliorer la santé globale de votre petit ange.

3. L’ostéopathie pour soigner les maux de dos

Les maux de dos sont l’une des affections les plus difficiles à traiter. Et pour cause : les causes et les symptômes sont multiples et varient d’une personne à l’autre. Par l’entremise d’un examen approfondi, l’ostéopathe détermine la cause des maux de dos et propose divers traitements adaptés à la situation physiologique de la personne qui consulte. L’ostéopathie est l’une des méthodes les plus efficaces pour soigner les maux de dos.

4. L’ostéopathie pour soigner les troubles digestifs

Si vous avez des problèmes de digestion, tels que des gaz, des douleurs intestinales et des ballonnements, l’ostéopathie peut vous être d’une grande aide. En effet, par le biais de divers traitements tels que des ajustements alimentaires, il est possible de mieux digérer certains aliments et d’améliorer le fonctionnement de son système digestif.

5. L’ostéopathie pour améliorer les troubles circulatoires

Si vous avez les jambes lourdes ou souffrez de varices, l’ostéopathie pourrait vous aider à améliorer votre circulation sanguine. Par l’intermédiaire de palpations et de micro-étirements, l’ostéopathe est en mesure de relancer la circulation veineuse et de libérer certaines tensions musculaires.

Bien entendu, l’ostéopathie permet de traiter une multitude d’autres affections. En cas de doute sur votre condition physique ou à savoir si vous devriez consulter un ostéopathe, n’hésitez pas à nous contacter. L’un de nos spécialistes répondra à vos questions avec plaisir.