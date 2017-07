Comment choisir sa robinetterie

Article commandité

Choisir un article de robinetterie pour sa maison ou son commerce est une opération délicate qui mérite une attention particulière. En effet, plus que de simples accessoires permettant la circulation de fluides, les articles de robinetterie ajoutent du style à votre propriété. C’est en effet un élément de design important, en plus d’être l’un des outils les plus utilisés dans une cuisine ou une salle de bain. C’est pourquoi il est important de sélectionner son modèle avec soin. Voici quelques astuces pour bien choisir sa robinetterie.

1. Choisir en fonction de son budget

L’un des éléments les plus importants à considérer, lorsque vient le moment de choisir sa robinetterie pour sa résidence ou son commerce, est le budget dont on dispose. En effet, il ne sert à rien de convoiter un ensemble de robinetterie si son prix se situe au-dessus de ses moyens. Optez plutôt pour un robinet abordable qui vous offre un bon rapport qualité-prix. Une fois que vous connaitrez le budget dont vous disposez, il vous sera plus facile d’effectuer une sélection éclairée parmi tous les modèles de robinets qui existent sur le marché.

Combien coûte un robinet de cuisine ?

En général, pour un robinet de cuisine, on peut s’attendre à payer entre 50 $, pour un robinet de base, à plusieurs milliers de dollars, pour un robinet ultramoderne dernier cri. Pour un robinet moyen de gamme de bonne qualité, on peut payer environ 200 $.

2. Choisir en fonction du style esthétique recherché

Puisque les robinets sont des accessoires que l’on voit souvent, autant en choisir un modèle qui nous plait visuellement. Il existe une multitude de styles et de designs ; il est même possible de faire concevoir ses accessoires de robinetterie sur mesure par des professionnels.

En général, plus le look recherché est moderne et esthétique, plus le prix de l’ensemble sera élevé. Lorsque l’on parle du style, il y a la forme que prendra le robinet et aussi le matériau de construction utilisé (acier inoxydable, laiton brossé, etc.) qui sont à considérer. Il y a également le fini désiré qui peut influencer notre choix (chromé, stainless, etc.). Chaque modèle offre ses avantages et inconvénients ; il suffit de se renseigner auprès d’un professionnel pour en savoir plus à ce sujet.

3. Choisir en fonction du type de robinetterie

Lorsque l’on magasine ses accessoires de plomberie, il y a également le genre de robinetterie qui est à prendre en compte. En général, on compte deux grandes classes de robinet, soit le robinet mélangeur et le robinet mitigeur. Le premier est composé du format classique comportant deux têtes et un bec. Tandis que la tête de gauche est en général réservée à l’eau chaude, celle de droite permet de faire arriver de l’eau froide. Le robinet mélangeur se décline lui-même en plusieurs modèles tels que le robinet mélangeur monotrou et celui à trois trous.

Quant au robinet mitigeur, il est composé d’un levier unique que l’on peut lever ou descendre (ou encore d’une seule poignée que l’on peut tourner) pour contrôler le jet d’eau. Il permet de doser la température de l’eau au préalable en déplaçant le levier (ou la poignée) vers la gauche ou la droite. Comme son comparse, le robinet mitigeur se décline en de multiples modèles, tels que le robinet mitigeur thermostatique et celui à détection infrarouge.

4. Solliciter les conseils d’experts

Si vous ne parvenez pas à choisir votre robinetterie, n’hésitez pas à demander des conseils à un professionnel. En effet, devant toute la diversité qui s’offre à nous en matière d’accessoires de plomberie, il peut parfois être facile de se perdre. Grâce à son expertise et à ses connaissances des différents modèles de robinetterie qui existent sur le marché, l’expert vous aidera à effectuer une sélection éclairée qui correspond à vos besoins.