Pose de prothèses dentaires complètes : que faut-il savoir ?

Une prothèse dentaire complète est la solution la plus économique lorsqu’on n’a plus de dents, en bas ou en haut, voire les deux. Cette décision fait le plus souvent suite à une maladie, type parodontite, ou un défaut de soins dont la conséquence immédiate est la perte définitive des dents. L’objectif est de retrouver une vie normale : manger, parler, sourire. Cependant, de nombreux patients appréhendent souvent ce type de prothèse : peur de le perdre, peur qu’il tombe, qu’il bouge, qu’il se voit… Petit point sur ce qu’il faut savoir.

Une conception sur-mesure

Une prothèse complète est un appareil amovible conçu sur mesure par un spécialiste à partir de vos empreintes. La fabrication, l’installation et son ajustement sont de son ressort. Cet équipement résulte d’un travail minutieux qui imite les dents naturelles et les gencives au plus près de manière à assurer esthétique et confort.

Beaucoup de personnes optent pour la prothèse dentaire complète dans la mesure où elle reste moins onéreuse que les implants. Toutefois, vous avez intérêt à prendre rendez-vous chez un dentiste à Laval qui utilise des technologies de pointe avec le souci du travail bien fait. Un dentier mal ajusté sera source de nombreux tracas. Et vous serez accompagné psychologiquement tout au long des étapes et durant la période d’adaptation.

En effet, un appareil mal adapté à votre morphologie peut induire des problèmes de mastication et de prononciation. De plus, si vous le sentez bouger dans votre bouche, vous aurez du mal à vous comporter naturellement avec les autres.

Une période d’adaptation inévitable

Vous éprouverez quelques difficultés au début, le temps que vos muscles buccaux s’habituent à la présence du dentier :

La perception de certains aliments pourra être altérée du fait qu’une partie de vos papilles sera recouverte par un faux palais. Cela ne durera pas.

Vous ne mordrez pas tout de suite dans une grosse pomme bien juteuse ! Un temps d’adaptation aux aliments durs est nécessaire. Coupez-les en petits morceaux au début ou préférez des aliments plus tendres.

Évitez les logorrhées verbales ! Il faut bien prendre le temps de déglutir avant de parler et même s’exprimer doucement pour éviter de soulever une prothèse inférieure…

Un appareillage facile à vivre

Vous devrez entretenir votre dentier comme vous le feriez de vos dents : votre dentiste vous conseillera un dentifrice spécial et une brosse souple. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire serait responsable de problèmes au niveau de vos gencives ainsi qu’une usure prématurée de votre prothèse.

Retirez votre prothèse pour dormir afin de préserver autant que possible les phases de pression et de relâchement.

Si cela doit vous rassurer, il est possible de la fixer avec une crème adhésive une fois qu’il est bien propre et sec.

Prévoyez de le remplacer tous les 5 ans. Votre mâchoire évolue avec le temps, il doit être ajusté à sa forme. Dans le cas de douleurs ou d’un dentier qui se fixe mal, des ajustements seront également nécessaires.

Dans tous les cas, votre dentiste est votre meilleure source d’information : n’hésitez pas à lui poser toutes vos questions.