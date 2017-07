Les métiers IT/Marketing les plus en demande à Montréal

Article commandité

Plus que tout autre endroit du monde, le Québec offre plus d’opportunités d’emploi, mais les métiers du marketing/IT ont beaucoup plus le vent en poupe.

Il est vrai qu’avec l’explosion d’internet au début des années 2000, des métiers liés au numérique et aux nouvelles technologies avaient commencé à voir le jour.

Aujourd’hui, ces métiers font fureur sur le marché de l’emploi et des petits métiers de la même branche commencent à naitre.

Si les métiers de la transformation numérique sont toujours en demande, ils exigent néanmoins beaucoup plus de compétences et donc de formations complémentaires.

Faisons un petit tour des postes les plus demandés dans le secteur de l’IT/Marketing et voyons aussi les compétences spécifiques qui sont demandées.

Les nouvelles compétences demandées

la gestion de projet

la maîtrise des outils d’analyse

les médias sociaux

la connaissance des méthodes UX

Growth-hacker

Un « growth hacker » est un spécialiste en techniques de marketing. Il permet d'accélérer de manière conséquente la croissance de l’entreprise.

Selon la définition ; « Un “growth-hacker” est focalisé sur la croissance tout en minimisant les dépenses marketing de son entreprise. Il met à profit ses compétences variées pour maximiser la croissance d’une entreprise en utilisant un minimum de ressources. »

Développeur web

Comme son nom l’indique, un développeur web va s’attacher à développer des projets exclusivement liés au web.

En général, ses tâches vont de la conception de prototypes de petits sites jusqu’à la finalisation de grands sites. Il peut aussi créer des applications pour androïdes.

Les compétences requises pour un développeur sont, entre autres :

Une expertise poussée en HTML5 et CSS3

La maitrise de JavaScript POO

Analyste fonctionnel Web

L'analyste fonctionnel est un pilier important dans le secteur de l'informatique. Dans ses multiples tâches, il doit :

Analyser les besoins avant d’entamer toute action

Rédiger des spécifications en utilisant l’outil Axure.

Réaliser la modélisation des données.

Gérer des carnets de produits

Que vous soyez nouveau diplômé ou encore étudiant, que vous recherchiez un domaine vers lequel vous diriger, une nouvelle orientation professionnelle ou une autre filière d'études ; ces nouveaux métiers sauront vous satisfaire, tant par leur constante évolution et aussi parce que ce ne sont pas des métiers où l'ennui règne, il y a toujours du changement.

Si vous êtes déjà diplômé dans ce domaine, vous pouvez appliquer pour une offre d'emploi à Montréal grâce à une plateforme spécialisée.