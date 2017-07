Quelques idées pour célébrer la future mariée dans votre entourage

Article commandité

Il est de tradition d’enterrer la fin d’une vie de célibat à la veille de son mariage, que l’on soit le marié ou la mariée. L’organisation de cet évènement revient le plus souvent aux amis et donne lieu à des souvenirs impérissables. De la plus classique à la plus originale, voici quelques idées pour passer de bons moments entre copines.

Commencez votre journée dans un spa qui offre différents services pour plaire à chacune de vos invitées. Moment de détente et de complicité entre filles garanti. Vous sélectionnerez massages, manucure, pédicure, soins du visage et même un repas à partager dans une ambiance très confortable.

Vérifiez que la mariée a pensé à tout pour le jour J. Sinon, organisez une séance spéciale lingerie pour sa nuit de noces ! Faites des essayages sur les conseils d’une styliste avec qui vous aurez pris rendez-vous et amusez-vous !

Partez ensuite pour un week-end nature, en camping ou sur un voilier pour savourer quelques heures de liberté totale sans aucune contrainte.

Ou pourquoi pas un road trip qui vous emmènera jusqu’aux portes d’Ottawa, la ville idéale pour s’amuser tout au long de la nuit. Vous trouverez dans le quartier du marché By par exemple bon nombre de divertissements : bars, restaurants, boutiques et surtout, des boîtes de nuit branchées. Il est aussi possible d’organiser une randonnée gastronomique de trois heures avec un guide pour les plus gourmandes !

Selon votre budget, déterrez un grand classique : la soirée pyjama avec projection de films d’horreur histoire d’avoir des frissons ou de comédies romantiques pour les fleurs bleues, comme au bon vieux temps ! Mais à l’hôtel avec une coupe de champagne bien sûr. N’oubliez pas la bataille de polochons, incontournable !

La future mariée aime la musique ? Renseignez-vous sur les festivals de musique dans votre région, réservez des places pour un concert ou, plus drôle, participez à une soirée karaoké et défoulez-vous au micro en chantant les bons vieux tubes de votre jeunesse, euh pardon, de votre vie de célibataire !

Si vous prévoyez une tournée dans les bars branchés de votre ville, préparez-vous auparavant avec une esthéticienne et/ ou une coiffeuse à domicile spécialisée dans les enterrements de vie de jeune fille, histoire de chauffer un peu l’ambiance. De nombreuses professionnelles se sont spécialisées dans ce type d’intervention.

Quoique vous choisissiez, n’oubliez pas qu’avec de la bonne humeur, vous passerez quoiqu’il arrive, des moments inoubliables.