Améliorations au parc Claude-Henri-Grignon de Blainville

Le maire de Blainville, Richard Perreault et le conseiller du district des Hirondelles, Patrick Marineau, ont annoncé de nouvelles améliorations au parc Claude-Henri-Grignon.



« Cette année, les travaux consistent à paver les sentiers dans le parc. On se souviendra qu’entre 2013 et 2016, nous avons ajouté de l’éclairage et modifié l’aménagement paysager. Nous avons également ajouté du mobilier urbain et installé des appareils de jeux pour les enfants. Sans oublier la construction du bloc sanitaire », a mentionné le conseiller Patrick Marineau.



Les travaux seront achevés d’ici quelques jours.



« À l’instar des autres quartiers blainvillois, le district des Hirondelles vibre au rythme de ses familles. Notre offre de services et d’infrastructures doit donc tenir compte de notre réalité et en 2017, notre administration a justement investi 2,2 M$ dans notre programme d’aménagement de parcs et d’espaces verts. Nous voulons constamment améliorer la qualité de vie de nos familles! », a conclu Richard Perreault.



Pour connaître la programmation complète des travaux d’infrastructures 2017, consultez le site Web blainville.ca/services-aux-citoyens/info-travaux.