AEC Comptabilité et gestion des organisations en poche

Taxes à la consommation, fiscalité, financement public. Les exigences gouvernementales sont parfois particulièrement complexes pour les entreprises. L’AEC en Comptabilité et gestion des organisations du Collège Lionel-Groulx répond mieux que jamais aux besoins des employeurs de la région avec l’ajout d’un stage de quatre semaines à la fin de la formation.

Élaborée par le Collège Lionel-Groulx en concertation avec des partenaires du marché du travail, l’AEC de 810 heures a été revue il y a moins d’un an. « Nous avons ajouté un stage de quatre semaines à la fin de la formation. Plus de la moitié des étudiants trouve un emploi dans leur milieu de stage à la fin de celui-ci, précise Anne-Josée Tessier conseillère pédagogique à la formation continue. Les entreprises doivent notamment faire face à de constants changements fiscaux. Du personnel compétent et fiable pour les aider à mener à bien leurs affaires est donc essentiel s’ils veulent demeurer actifs dans leur secteur d’activité. »

Répondre aux besoins du marché

Comme programme court de formation technique destinée aux adultes, l’AEC comprend, depuis mars 2017, deux cours non crédités afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Soit un cours de 45 heures sur des notions de base de divers programmes bureautiques comme Windows et la suite Microsoft et un autre du nombre d’heures équivalent sur le programme Excel, spécifique à son utilisation dans le secteur de la comptabilité.

« À la suite des stages, les employeurs ont fait savoir qu’ils souhaitaient que les finissants maîtrisent davantage les outils Word et Excel. Nous avons donc voulu faciliter le placement de nos étudiants en ajoutant ces cours à la liste de ceux faisant partie du programme », souligne Anne-Josée Tessier. Elle ajoute que les finissants obtiennent un certificat de participation pour attester du suivi de ces deux cours complémentaires.

Attestation d’études collégiales en main, les finissants dénichent généralement des emplois dans les PME de la région, mais également dans des cabinets-comptables et grandes entreprises.

La prochaine cohorte s’installera au Pavillon d’ordinique du Collège Lionel-Groulx en septembre. Pour plus d’information : http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aecde-jour/comptabilite-et-gestion-des-organisations-lcaf4/