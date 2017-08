Place au parc Arthur-Bigras

Le maire de Blainville, Richard Perreault et le conseiller du district de la CôteSaint-Louis, Alain Portelance, ont annoncé l’aménagement du nouveau parc Arthur-Bigras.



« Les familles du quartier et du secteur Paul-Albert réclamaient un parc laissé davantage dans son environnement naturel. Le parc Arthur-Bigras offrira donc aux résidentes et résidents des sentiers piétonniers et une vaste aire de jeux», a mentionné le conseiller Alain Portelance.



Les travaux seront terminés en août 2017.



« Encore une fois, nous répondons à la demande des familles du quartier de la Côte-Saint-Louis. En 2017, notre administration a investi 2,2 M$ dans notre programme d’aménagement de parcs et d’espaces verts. Blainville est résolue à améliorer la qualité de vie des familles de chaque quartier », a conclu Richard Perreault.



Pour connaître la programmation complète des travaux d’infrastructures 2017, consultez le site Web blainville.ca/services-aux-citoyens/info-travaux.