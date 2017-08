Deuxième édition de la Foire aux livres à Mirabel

La maison des jeunes de Saint-Janvier est fière de vous accueillir à la deuxième édition de l’événement Foire aux livres, les 16 et 17 septembre 2017 à la Maison des Jeunes de St-Janvier au 13908 Boulevard Du Curé-Labelle, Mirabel au sous-sol du Complexe Joseph-Savard. Encore une fois, les jeunes ont fait preuve de motivation pour organiser cette journée dans le but de promouvoir la lecture et la rendre accessible au plus grand nombre de gens possible.



Beaucoup de choix à faible coût

La foire aux livres se déroulera lors d’une fin de semaine. L’ouverture du samedi sera de 9h00 à 14h00 et le dimanche de 9h00 à 12h00. Le public est invité à se procurer sur place des romans, livres, bandes dessinées sur diverses catégories (humour, policier, voyage, santé, etc.) De plus, le déplacement en vaut vraiment la peine, ces ouvrages littéraires sont aux faibles coûts de 0,10 $ à 2,00 $. Il y en a pour tous les goûts autant pour les enfants que les adultes. Ce projet est réalisé, grâce à l’aide généreuse du Service de la bibliothèque de Mirabel et des dons citoyens, qui ont fait don d’une grande quantité d’œuvres littéraires.

Le public peut suivre l'événement sur cette page Facebook (Lire à petit prix) http://goo.gl/efmYfA