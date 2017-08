Lavage auto à la maison ou automatique : avantages et inconvénients

Article commandité

Le lavage auto est une corvée indispensable si vous souhaitez avoir une voiture propre et étincelante. Ce soin régulier permet en effet de garder votre carrosserie intacte et la protéger des agressions quotidiennes dues aux différents polluants et au climat. Deux manières s’offrent à vous pour laver votre auto : le lavage auto à la maison ou manuel et le lavage automatique. Mais lequel choisir ? Pour vous aider à faire le bon choix, ci-après les avantages et inconvénients de chaque méthode.

Le lavage auto à la maison ou manuel

Pour un résultat parfait, le lavage auto manuel est le plus recommandé. Suivie selon les règles, c’est la méthode la plus efficace pour nettoyer votre voiture. Toutefois, elle peut être contraignante à réaliser. Il faut déjà réunir les outils nécessaires à savoir un sceau, plusieurs éponges, une vieille brosse à dents, une brosse à ongles, une peau de chamois, des chiffons, du shampooing spécial pour carrosserie, du lave-vitre, un nettoyant spécial pour les jantes et un rénovateur caoutchouc pour les joints.

Ensuite, il faut respecter chaque étape de lavage. Il faut, par exemple, commencer par les parties les plus sales telles que le coffre ou encore les seuils de porte, nettoyer les joints en caoutchouc ainsi que les jantes, passer par les pneus, terminer par le châssis et après s’attaquer à la carrosserie. Cela peut être un long travail, mais aujourd’hui, il est maintenant possible de trouver un forfait de lavage auto à la main incluant l'application d'une cire protectrice liquide pour simplifier votre tâche.

Le lavage auto automatique

Il existe deux types de lavage auto automatique : le lavage aux rouleaux et le lavage à pression. Leur plus grand avantage reste la rapidité du travail. En peu de temps, votre voiture est remise à neuf. Cette méthode automatique ne requiert aucun effort particulier et affiche un résultat performant et satisfaisant. C’est donc la solution idéale pour les personnes pressées, lesquelles n’ont pas toujours le temps d’attendre un lavage auto manuel.

Toutefois, le lavage auto automatique présente également quelques inconvénients. Certaines stations de lavage sélectionnent le type de véhicule pouvant s’offrir ce service. Les voitures équipées de capotes sont régulièrement exclues. De plus, les coûts peuvent rapidement grimper pour une fréquence de nettoyage régulière. Ce qui au final peut être un budget conséquent pour le propriétaire du véhicule.

Mais à chacun ses préférences, les deux méthodes existent et peuvent faciliter le quotidien de tous.