5 conseils pour faciliter l'entretien de votre plancher de bois franc

Les planchers de bois francs contribuent à rehausser la décoration de votre maison. Ils disposent d’un rendu raffiné et confortable. Toutefois, si vous souhaitez leur procurer une plus longue durée de vie, il importe de les entretenir convenablement. Mais de quelles manières ? Ci-après 5 conseils qui pourraient vous servir.

Passez régulièrement l’aspirateur ou le balai

Afin d’éviter que des saletés abrasives ne laissent des dégâts d’égratignures sur votre joli plancher, passez aussi régulièrement que possible l’aspirateur ou le balai. En même temps, évitez tout contact de l’eau avec votre plancher. Il n’aime pas cela. Essuyez rapidement le liquide qui s’y versera si un tel cas se produisait.

Évitez les talons aiguilles dans la pièce à plancher de bois franc

Outre le sable et l’eau, les talons aiguilles ainsi que certaines chaussures de sport usées sont les pires ennemis de votre plancher de bois franc. Évitez d’en porter lorsque vous arrivez dans la pièce. Privilégiez plutôt des chaussures qui n’enraillent pas votre plancher.

Protégez les pieds de vos meubles avec des coussinets

Pour ne laisser aucune marque sur votre plancher, prenez l’habitude de fixer des coussinets sur chaque nouveau meuble que vous faites entrer dans la pièce. Cela permettra de faciliter son déplacement tout en prévenant les égratignures. Veillez toutefois à maintenir ces coussinets toujours propres et aussi en bon état.

Utilisez des tapis et des paillassons

Devant chaque entrée, à l’intérieur comme à l’extérieur, utilisez des tapis et des paillassons. Cela limitera l’accumulation de saletés et de sable dans la pièce où vous avez installé un plancher de bois franc. Pareillement pour la cuisine, spécialement en dessous de l’évier, le lave-vaisselle ou encore l’espace de travail. Ainsi, même s’il y a des éclaboussures d’eau, de nourriture, de détergent, un glissement des ustensiles, ou tout autre genre d’accidents, votre plancher sera sauf.

Évitez le soleil et les sources de lumière artificielle trop intense

En effet, ces sources peuvent altérer la couleur de votre plancher. Bien que le processus soit normal, il sera toujours plus prudent d’éviter de les causer. Si par hasard, le bois devient pâle et se décolore très rapidement, vous pourrez toujours opter pour un sablage parfait sans poussière de vos planchers pour leur redonner un nouveau look. Mais pour éviter de grandes dépenses, le mieux serait de toujours prévenir les risques.