Une grande dégustation de vins à l’aveugle, de style casino, au profit de LEUCAN LAURENTIDES-LANAUDIÈRE

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que CIME vous invitent à la première grande dégustation de vins à l’aveugle, le 22 septembre prochain. Cette grande soirée bénéfice au profit de

LEUCAN LAURENTIDES-LANAUDIÈRE aura lieu chez le concessionnaire automobile FRANKE MERCEDES-BENZ, à Sainte-Agathe-des-Monts.

Une invitée de marque

Nous sommes très heureux d’annoncer la présence de la très populaire chanteuse Marie-Mai, qui a accepté notre invitation comme marraine d’honneur de l’événement. Les gens pourront la rencontrer, prendre des photos et échanger avec elle, durant cette belle soirée.

Dégustation à l’aveugle VEGAS : le jeu du vin

Après un bref cours donné par Coritha Pierre, sommelière réputée, les invités mettront leurs connaissances à l’épreuve. Pour chacune des 4 dégustations à l’aveugle, ils miseront, comme au casino, sur les réponses aux questions de la sommelière : la pastille de goût, le cépage, l’origine, le millésime et autres. Ceux qui amasseront le plus de jetons, gagneront!

La présidente d’honneur de l’événement, madame Joanne Leboeuf, directrice générale et des ventes de CIME, La couleur musicale des Laurentides, vous convie à cette dégustation de vin, nouveau genre : « C’est glamour, c’est original et c’est pour tout le monde ; la dégustation à l’aveugle est un jeu sensoriel que tous apprécieront, fins connaisseurs de vin ou pas. Ensemble, nous profiterons de cette magnifique soirée pour s’amuser, réseauter et surtout, amasser des dollars au profit de LEUCAN.»

Des tirages et un encan silencieux auront également lieu pendant la soirée.

Monsieur Bernard Franke, pour sa part, est très heureux de soutenir LEUCAN en étant qu’hôte de cet événement d’envergure : « Ce sera un honneur pour moi d’accueillir les invités dans ma concession et de leur faire vivre une soirée mémorable ! »

Billets en vente dès maintenant :

Les personnes qui souhaitent se procurer des billets au coût de 125 $ (tables de 8 personnes disponibles au coût de 1 000 $) sont invités à communiquer avec LEUCAN LAURENTIDES-LANAUDIÈRE au 450 437-2090, poste 223, ou à visiter le site Web www.leucan.qc.ca, onglet « s’impliquer », puis « participer à une activité de financement ».

Quelques possibilités de commandites sont également disponibles.