Le Jardin des Sources à Sainte-Thérèse embelli grâce à de jeunes bénévoles

Du 26 juin au 3 août derniers, des participants de Chantiers jeunesse ont exécuté des travaux d’entretien et d’embellissement au Jardin des Sources. La Ville de SainteThérèse tient à remercier les 14 jeunes et leur accompagnateur pour leur précieuse contribution. Âgés de 18 à 28 ans, ces bénévoles proviennent d’aussi loin que la Belgique, la France, l’Espagne, la Hongrie, le Danemark, la Corée du Sud et le Kenya.



Le nettoyage des plates-bandes et des sentiers, l’ajout de plantes et le rafraîchissement de la peinture sont des exemples de travaux ayant été réalisés. Mentionnons la réparation d’un escalier et l’agrandissement du sentier adjacent à la rue Saint-Charles, améliorant la sécurité et l’accessibilité aux marcheurs. Une plate-forme de bois a aussi été construite, idéale pour pratiquer la méditation et le yoga.



« Pour un 24e été, de jeunes bénévoles ont vécu une expérience extraordinaire. Ils s’ouvrent sur le monde en tissant des liens avec des gens provenant d’un peu partout, tout en apprenant à exécuter de menus travaux, et ce, dans un contexte d’entraide », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Depuis 11 ans, les bénévoles de Chantiers jeunesse comptent sur la coopération d’adolescents de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides. Cet été, 8 jeunes accompagnés de deux intervenantes ont eu la chance de vivre une expérience de travail, tout en faisant preuve de solidarité.



Jardin des Sources

Situé à Sainte-Thérèse, le Jardin des Sources est un espace vert parfait où pratiquer différentes activités et profiter de points de vue magnifiques. Le parc comprend un superbe sentier pédestre de 1,7 km, ainsi que des circuits d’entraînement extérieurs de TREKFIT et de BENCHFIT. Le site, dont l’entrée est gratuite, est facilement accessible par le chemin de la Côte-Saint-Louis, ou par des accès piétonniers et des sentiers situés sur le boulevard des Mille-Îles Est et sur la rue Saint-Charles. Détails au www.sainte-therese.ca.



Chantiers jeunesse

Chantiers jeunesse, c’est une communauté rassemblée autour d’un OBNL visant à la fois le développement personnel des jeunes et l’amélioration du milieu de vie des communautés locales québécoises et étrangères. La communauté des chantiers est fondée sur le respect des différences, le partage interculturel, la solidarité et l’engagement. Détails au www.cj.qc.ca.