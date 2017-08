Le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière invite la population à la troisième édition de Mirabel fête l’érable du Québec, qui aura lieu les 23 et 24 septembre prochain. Présentée par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et le IGA Girard, l’événement, entièrement remodelé, mettant en valeur les produits de l’érable, est une occasion festive unique et familiale de découvrir les produits de l’érable.



Grâce à l’appui de nombreux partenaires dont entre autres : Desjardins, Dominion Grimm, la Route des Gerbes d’Angelica, RCI, Tourisme Mirabel, Laurentides j’en Mange, Inspiria et Ville de Mirabel, les visiteurs pourront assister à des conférences et ateliers de cuisine et rencontrer des grands chefs émérites tels que Charles-Antoine Crète, propriétaire du restaurant Montréal Plaza ainsi que Gabrielle Rivard-Hiller, chef pâtissière élite des produits de l’érable.



À travers différentes activités gourmandes, découvrez des recettes et des dégustations interprétées au goût de l’érable et des régions du Québec, l’événement qui se veut unique en son genre, est une invitation aux épicuriens désirant découvrir un univers culinaire original et audacieux, créé à partir des produits de l’érable.

« C’est avec un plaisir gourmand que j’invite la population, amateur de produits de l’érable, à assister en grand nombre aux rencontres culinaires qui auront lieu les 23 et 24 septembre pour la 3e édition du Mirabel fête l’érable du Québec. La Ville de Mirabel est fière de s’associer au bois de Belle-Rivière afin de faire de cet événement, un rendez-vous incontournable pour l’agrotourisme à Mirabel. » ajoute le maire de Mirabel, Jean Bouchard.

Mirabel fête l’érable du Québec, c’est une activité familiale incluant une visite de l’érablière, plus de 30 exposants, des « food truck », une soirée folklorique autour du feu ainsi que plusieurs autres surprises. Le coût d’entrée est de 8 $ pour les 17 ans et plus, 2 $ pour 7 à 16 ans et gratuit pour les 0 à 6 ans. L’accès gratuit au bois de Belle-Rivière s’appliquant aux Mirabellois ne sera pas valide pour cette fin de semaine.



Pour plus de renseignements, ou peut appeler au 450 258-4924, ou visiter le site Internet de la Tournée des chefs « Goûtez le Québec » au www.goutezlequebec.com.

Sur la photo

Charles-Antoine Crête (Chef propriétaire Montréal Plaza), Gabrielle Rivard-Hiller (Chef pâtissière émérite), Jean Bouchard (Maire de la ville de Mirabel), Normand Foisy (Président Syndicat des acériculteurs Laurentides/Outaouais), Julie Girard (IGA famille Girard), Sylvie D’Amour (Députée provinciale de Mirabel), Diane Leblond (Directrice générale Tourisme Laurentides), Stéphane Michaud (Directeur général Parc régional du bois de Belle-Rivière)