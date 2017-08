Les équipements d'exploitation dans l'industrie agroalimentaire

Article commandité

L’industrie agroalimentaire est un secteur en expansion permanente. Dans les usines, on trouve une multitude d’installations et de machines spécifiques, dédiées à la transformation des aliments. Quels sont donc les principaux équipements d'exploitation dans l'industrie agroalimentaire ?

Qu’est-ce que l’industrie agroalimentaire ?

Au Canada, plus de 12% de la main-d’œuvre (soit 2,3 millions d’employés) travaille dans le secteur agroalimentaire. Celui-ci comprend l’agriculture, mais aussi la manufacture alimentaire, la distribution et les services alimentaires.

Plus précisément, l’industrie agroalimentaire désigne l’industrie de production et de transformation des aliments destinés à la consommation humaine. Communément, on classe les activités de transformation de l’industrie agroalimentaire en 7 catégories :

La viande.

Les produits alimentaires élaborés.

Les produits à base de céréales.

Les huiles, margarines et corps gras.

Les sucres.

Les produits alimentaires divers.

Les boissons et alcools.

Les équipements de transformation des aliments

Évidemment, les équipements d’exploitation présents dans les usines agroalimentaires vont varier selon le type de produits à transformer. Cela dépendra notamment des matières premières à travailler, du processus de transformation (complexité, nombre d’étapes, contraintes particulières) et du produit fini à obtenir.

Voici quelques-uns des équipements d'exploitation utilisés pour la transformation agroalimentaire et le conditionnement des produits finis :

Pour travailler les préparations : broyeurs, mixeurs, moulins, mélangeurs, granulateurs, tamis, turbines d’enrobage, compresseurs, dépoussiéreurs, cyclones, etc.

Pour chauffer ou refroidir : chaudières, fours, refroidisseurs, souffleurs, séchoirs, etc.

Pour verser ou stocker les aliments : silos, tours d’eau, réservoirs, remplisseurs, etc.

Pour doser les ingrédients : balances pour gros volumes, compteurs de liquide, etc.

Pour optimiser la chaîne de production : pompes, valves, convoyeurs, tables élévatrices, etc.

Puisque ce type d’équipement est généralement très coûteux, il est aussi possible de se tourner vers la vente de matériel industriel d'occasion, notamment dans les secteurs de l’alimentation.

Les équipements de recherche et développement

Par ailleurs, l’industrie agroalimentaire nécessite aussi beaucoup de recherches scientifiques et de tests en laboratoire. Aussi bien pour développer de nouveaux produits que pour améliorer des recettes existantes et pour réaliser des contrôles qualité. Les industriels doivent donc avoir des équipements de laboratoire adaptés.

Parmi eux, on trouve par exemple des autoclaves (stérilisateurs), des balances ultra-précises, des centrifugeuses, etc.

Conclusion

L’industrie agroalimentaire est donc un domaine très complexe et varié, qui nécessite des équipements de pointe et souvent coûteux. Pensez donc à acheter du matériel d’occasion pour votre usine !