Les précautions à prendre après une opération de liposuccion

Toutes les femmes veulent être parfaites physiquement pour plaire à leur compagnon, à la société ou bien tout simplement à elles-mêmes. Parfois un simple régime leur suffit si elles ont seulement quelques kilos à perdre pour se sentir bien, parfois un petit palper-rouler pour remodeler la peau, mais pour certaines femmes, ces méthodes ne suffisent pas. En effet, dans certains cas, des femmes ont recours à une liposuccion pour aspirer le surplus de graisse qui a réussi à se stocker dans certaines parties stratégiques du corps. Ces graisses qui se réfugient, en général, dans les cuisses ou le ventre, sont difficiles à éliminer avec un simple régime.

Alors, si vous devez recourir à la liposuccion pour sculpter votre corps, même si cela ne demande pas un traitement postopératoire lourd, il est utile de suivre ces quelques recommandations.

Les effets indésirables après une liposuccion

Des douleurs passagères, qui durent en général que quelques jours.

Des bleus et des marques qui vont durer trois semaines environ.

Les recommandations postopératoires

Obligation de porter des vêtements de contention. Cela va permettre de cicatriser et remodeler la peau liposucée. Il sera nécessaire de les porter jour et nuit les premiers jours puis seulement la nuit pendant quelques semaines.

Il est conseillé de se faire faire un drainage lymphatique par un kinésithérapeute, car cela va diminuer l'œdème.

le maximum de repos est la meilleure rééducation

Il faut en général, prévoir un arrêt de travail de trois ou quatre jours et dans certains cas, jusqu’à une semaine.

Pour les grosses interventions, la prise d’anticoagulants est primordiale, sinon des comprimés de fer suffisent pour couvrir les éventuelles carences

Les personnes en surpoids devront envisager un régime et devront aussi surveiller leur alimentation, manger sainement et pratiquer une activité physique régulière.

Ce qu’il faut retenir d’une intervention comme la liposuccion c’est que c’est une opération qui demande un certain entretien par la suite, à savoir ; le repos, l’entretien physique, une bonne hygiène de vie et une alimentation saine. La nécessité de prendre des médicaments sera décidée par le médecin. Il faut aussi savoir que la liposuccion n’aura pas d’effets miraculeux, et qu’il faut laisser au cops, le temps nécessaire pour retrouver l’élasticité de la peau, le temps que les marques disparaissent et que l’inflammation se résorbe. Dans tous les cas, le résultat final se verra après trois mois et la graisse ne pourra pas revenir sur la zone traitée.