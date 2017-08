Douleurs fréquentes à la main : quelles sont les causes possibles ?

Article commandité

La main est d’une grande complexité sur le plan anatomique. Composée de nombreux tissus différents, peau, tendons, nerfs, vaisseaux, elle contient des milliers de fibres nerveuses qui la relient à notre cerveau. C’est pourquoi les douleurs ne sont pas toujours faciles à diagnostiquer.

De nombreuses causes sont possibles : un traumatisme, l’apparition d’un rhumatisme, une origine vasculaire ou neurologique, une insuffisance de la glande thyroïde, un diabète, un travail répété ou même l’âge. État des lieux des causes possibles.

Les douleurs du canal carpien

Le canal carpien est un canal étroit situé au-dessus du poignet. Il peut se rétrécir du fait de l’augmentation d’une pression sur le nerf médian ou les tendons contenus dans le canal. Ce rétrécissement peut être causé par un mouvement répété d’extension du poignet, de la préhension de la main ou un accident du travail, mais aussi une tumeur.

La douleur alors ressentie peut se diffuser jusqu’au coude et parfois même l’épaule. Les femmes de tout âge, mais surtout à partir de 50 ans sont plus les plus fréquemment touchées.

La flexion irréductible d’un ou plusieurs doigts

Ce symptôme est caractéristique de la maladie de Dupuytren. Il est consécutif à une rétractation de la structure fibreuse située sur la paume de la main, entre les tendons fléchisseurs et la peau. On ignore toujours aujourd’hui les causes de cette maladie.

Les douleurs à la moindre sollicitation des doigts ou de la main

Des articulations très sollicitées tout au long de la vie peuvent provoquer une arthrose. Elle se traduit par une raideur des doigts, le manque de force ou des douleurs entre les doigts et la main. Il s’agit en fait d’une détérioration progressive du cartilage au niveau des articulations des phalanges ou du poignet. Son évolution est cependant très lente. Les femmes à partir de 50 ans sont également les plus touchées.

Les doigts froids et blancs

Beaucoup plus connue, la maladie de Raynaud provoque une insensibilité des doigts au froid. Il s’agit d’une anomalie de la circulation sanguine.

Gonflement et raideur

Fréquente chez les sportifs, la tendinite touche les tendons, d’où son nom. Elle se répare par une infiltration. Attention, les diabétiques doivent signaler leur pathologie au médecin traitant. L’infiltration peut perturber le taux de glycémie assez longtemps.

Il ne faut donc jamais négliger la moindre douleur et consulter, si elle persiste, un médecin spécialiste de la main, y compris des douleurs du canal carpien