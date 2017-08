Article commandité

Vous êtes propriétaire et souhaitez louer votre condo ? Pour trouver rapidement un locataire et pouvoir fixer un montant intéressant pour le loyer, le mieux est de faire quelques améliorations en amont. Découvrez donc les rénovations à faire avant de mettre votre condo en location.

Le rafraîchissement esthétique

Pour inciter les visiteurs à louer votre appartement, il faut leur en donner une bonne impression. Misez donc sur l’aspect visuel, lui donnant un coup de neuf.

Concrètement, refaites :

Les murs : couche de peinture ou pose de papier peint, rénovation des plinthes, etc.

Les sols : remplacement du parquet, de la moquette ou du lino, remise en état des barres de sol, etc.

Les plafonds : petit coup de peinture, changement des luminaires, etc.

Dans la même idée, les meubles compris dans l’appartement à louer doivent être en bon état. Cuisine équipée, portes de placards, étagères, sanitaires, etc. Votre condo doit paraître entretenu, sinon vous aurez du mal à trouver un locataire intéressé.

La mise aux normes des installations

Ensuite, assurez-vous que tous les systèmes d’alimentation en électricité, gaz et eau soient en parfait état (pour des questions de sécurité) et assez performants pour éviter les surconsommations.

De plus, sachez que les locataires sont de plus en plus sensibles à leur consommation énergétique. Pour répondre à leurs attentes, votre condo doit alors présenter de bonnes performances. Pour cela, vous pouvez aussi améliorer l’isolation des murs, des fenêtres, des portes ou encore des volets.

L’agrandissement de l’espace

Par ailleurs, il est dans votre intérêt que votre condo paraisse grand lors de la visite. Vous devez donc gagner autant d’espace que possible, en optimisant les volumes et la disposition des pièces. Notamment, pensez à abattre quelques cloisons ou à en déplacer d’autres. Privilégiez aussi la cuisine ouverte, qui supprime un pan de mur. Également, la salle de bain peut éventuellement être ouverte sur la chambre.

Enfin, ajoutez des placards. Les locataires ont toujours besoin de rangements ! Afin de savoir quelles rénovations il est possible de faire dans un bien, le mieux est d’opter pour une solution clé en main pour louer son condo rapidement.

Conclusion

Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous avez donc tout intérêt à faire ces quelques rénovations avant de louer votre condo. Et gardez bien en tête qu’un appartement refait à neuf se loue plus facilement et à meilleur prix que les autres !