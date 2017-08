5 bonnes raisons de finir l'été à Québec

Article commandité

Si vous avez apprécié (ou raté...) les 50 ans du Festival d’été de Québec et le « Rendez-vous 2017 » d'un quarantaine de grands voiliers en juillet dernier, les festivités et possibilités de sorties cet été sont loin d'être terminées à Québec !

1. L'été à vélo

Le Mont-Sainte-Anne, les Sentiers du Moulin et la Vallée Bras-du-Nord ainsi que la première édition de l'événement Québec Singletrack Expérience ont fait de la région la meilleure destination de vélo de montagne de l’Est du Canada.

Si vous aimez ces ballades nature, vous êtes au paradis à Québec !

2. Des activités palpitantes à foison

Que ce soit pour une excursion de kayak de mer à l'Île d'Orléans (jusqu'au 8 octobre), un vol suspendu à un câble pour la plus longue traversée du Canada au-dessus du Canyon Sainte-Anne (jusqu'à fin octobre) ou les tyroliennes et hébertisme aérien à 15 minutes du centre-ville au Sarbayä Parc nature-aventure (jusqu'au 15 octobre) les amateurs de sensations y trouveront un choix étoffé.

3. Visiter l'Aquarium

La ville de Lévis est à une trentaine de minutes en auto par le Pont de Québec. En chemin, sur votre gauche juste avant d'emprunter le pont, dans l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, se trouve l'Aquarium du Québec.

Ouvert en 1959, il héberge aujourd'hui 10 000 animaux en intérieur et en extérieur (poissons, mammifères marins, amphibiens, etc.).

Beaucoup choisissent de trouver rapidement un condo à louer à Lévis, à proximité de toutes les commodités afin de profiter d'une agréable fin d'été à Québec.

4. Vous aimez les croisières ?

Le Port de Québec a été élu Meilleure expérience à destination en 2016 par le magazine Cruise Insight. De mai à octobre, c'est la destination la plus prisée par les croisiéristes avec 131 navires enregistrés en 2017 pour 220 000 voyageurs.

5. Le programme de l'été 2017

Faites-vous photographier avec une fille du Roy, un coureur des bois ou un évêque, trois personnages ayant façonnés l'histoire de Québec. Les personnages costumés parcourent jusqu'au 15 octobre les rues de la ville tous les après-midis dans les secteurs de la Batterie Royale, parc de l'Esplanade, entre la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec et le Fairmont Château Frontenac et entre la porte Saint-Jean et la porte Saint-Louis.

En 2017 on fête le 150e anniversaire de la Confédération canadienne et la ville de Québec propose des événements associés toute l'année.

L'exposition en hommage à Hergé, le papa de Tintin, est visible jusqu'au 22 octobre au Musée de la civilisation.

Enfin, l'exposition « Philippe Halsman. Étonnez-moi! » met en lumière la carrière de ce populaire photographe qui a collaboré avec Salvador Dalí (jusqu'au 4 septembre au Musée national des beaux-arts du Québec).