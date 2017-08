5 critères pour bien choisir votre prochain matelas

Article commandité

Le sommeil est très important dans la vie d’un être humain et bon pour son organisme. Pendant notre enfance, le sommeil nous aide à grandir et à nous développer et tout au long de la vie, il nous aide à rester en forme pendant la journée et à mieux réfléchir.

C’est pour cela qu’il est important de choisir le bon lit pour passer une bonne nuit et surtout pour faire de bons rêves. Voici cinq questions à vous poser lorsque vous choisissez votre matelas.

Quelle taille choisir ?

En principe, les tailles des modèles classiques sont de 90 X 190 cm pour un lit une place et 140 X 190 cm pour un lit deux places.

Mais dans les dernières décennies nous avons vu apparaitre des lits king size qui sont de taille 160*200. Cela est dû à la taille croissante des êtres humains qui est supérieure à celle des années 60 par exemple. Il est préférable de choisir cette taille si vous êtes grand ou corpulent ou que vous bougez beaucoup durant la nuit.

À ressorts, latex ou à mousse ?

Voici les détails pour vous aider à faire votre choix

La mousse : la mousse n’est plus synonyme de mauvais maintien, car il en existe de très bonne qualité et parfois à mémoire de forme qui épouse parfaitement les formes de votre corps.

Le latex : doté d’une grande souplesse et une grande capacité de soutien, le latex qui est souvent d’origine synthétique offre une réelle liberté dans le sommeil.

Les ressorts : le modèle à ressorts est le choix idéal pour les personnes à forte corpulence, car il apporte un bon soutien et une grande fermeté.

Les options

Les modèles actuels ont beaucoup évolué et offrent différents choix comme :

le traitement que le lit a subi : il y a donc le traitement anti-moisissure, antiacariens, mais il faut vous assurer que le traitement a été naturel et pas chimique.

Face été et face hiver : cette option permet de changer de face à sa guise et selon la saison. La face été sera plus légère et la face hiver aura une matière plus épaisse qui vous procurera plus de chaleur.

Modèle déhoussable : cette option est non négligeable dans la mesure où elle assure une certaine hygiène.

Souple ou ferme ?

Il faut tout d’abord savoir que plus vous êtes corpulent, plus le lit devra être ferme pour vous assurer un bon maintien. Ceci dit, il ne faut pas non plus opter pour un matelas trop ferme qui pourrait vous procurer des douleurs. Il faut donc choisir un modèle qui sera un mélange des deux.

Épais ou fin ?

Il faut retenir que plus un matelas est épais, plus il sera lourd, donc plus difficile à déplacer. Il vaut donc mieux choisir un matelas à épaisseur moyenne qui ne sera pas trop imposant dans votre chambre et pas trop fin pour vous assurer un bon confort dans votre sommeil.

Vous avez des problèmes de dos et vous vous dites qu’il est temps de changer de matelas ? Vous avez surement raison. Armé de notre liste de critères pour choisir un bon matelas, vous pouvez opter pour un matelas de qualité supérieure et fabriqué au Québec.