Comment corriger un orteil marteau ?

La déformation des orteils en marteau est un phénomène courant qui devient de plus en plus douloureux avec le temps. Qui plus est, l’orteil marteau est le signe d’une mauvaise posture qui peut, à long terme, entraîner d’autres problèmes. Il est donc important de traiter ce phénomène sans attendre.

Qu’est-ce qu’un orteil marteau ?

Un orteil marteau est un orteil qui est constamment recroquevillé, en raison d’un décalage entre l’articulation située entre le métatarse et les phalanges, qui se maintient en extension, tandis que l’avant-pied est positionné vers le bas.

Il entraîne des frottements sur le dessus de l’articulation infléchie, ainsi que sur l’extrémité de l’orteil.

Les causes d’un orteil marteau

- le port de chaussures à talons hauts,

- des chaussures inadaptées ou trop serrées,

- des facteurs héréditaires,

- le pied creux,

- un hallux valgus,

- un pied dit « grec » (le 2e orteil est plus grand que le gros orteil).

Les conséquences

Un ou plusieurs orteils en marteau entraînent des douleurs importantes, mais aussi des difficultés à se chausser. Ce phénomène est également à l’origine de l’apparition d’œil de perdrix, de cors et de durillons.

Comment traiter un orteil marteau ?

Ils existent plusieurs types de traitement.

Les traitements correctifs : ils ont pour objectif de réduire ou de limiter la déformation des orteils.

- le port d’orthèses correctives,

- des séances de rééducation régulières, comportant notamment des exercices d’étirement des mollets.

La chirurgie du pied comme solution définitive à l’orteil marteau : c’est aujourd’hui le seul traitement permanent de ce phénomène de déformation des orteils. Il vise à repositionner l’orteil et à le remettre dans son axe. Il existe trois types d’opération, les transferts tendineux, l’arthroplastie digitale et l’arthrodèse digitale.

les transferts tendineux : le tendon situé sous le pied est déplacé vers le haut de l’orteil. Celui-ci va donc retrouver un positionnement normal, c’est-à-dire vers le sol.

l’arthroplastie digitale : cette intervention consiste à enlever une partie de l’os de l’articulation pliée, permettant ainsi à l’orteil de se redresser. Elle offre une bonne amplitude de mouvement après l’opération.

l’arthrodèse digitale : là aussi, une partie de l’os de l’articulation est enlevée. Puis, le gros orteil est mis dans une position droite et rigide, qui elle, ne permet pas de mouvement dans l’articulation de l’orteil après l’opération.

Une consultation avec un chirurgien spécialiste est indispensable pour évaluer le traitement le plus adapté à votre situation.