Les applications de l'impression 3D : pour quelles industries ?

Les imprimantes 3D révèlent des applications dans de nombreux secteurs d’activité. Actuellement se sont surtout les industries de pointe qui tirent parti du fort potentiel de l’impression 3D.

L’industrie aéronautique

À ses débuts, l’impression 3D était utilisée par l’industrie aéronautique comme outil de création de prototypes à coût réduit. Aujourd’hui elle participe pleinement à la création de pièces techniques, grâce à un degré de précision très important. Airbus, constructeur aéronautique européen, a ainsi imprimé en 3D plus de 1000 pièces de son A350.

L’industrie aérospatiale

L’impression 3D offre de nombreux avantages au secteur aérospatial. Cette technique de fabrication permet de réduire les temps et les coûts de production, mais aussi de mieux uniformiser les matériaux utilisés. Grâce à un service d’impression 3D par ajout de matière en plusieurs couches successives, il est aujourd’hui possible de créer des pièces à forte valeur ajoutée et aux formes complexes. Ce procédé permet de se passer des traditionnels moules. La NASA a notamment créé, grâce à l’impression 3D, un moteur de fusée qui a été testé et approuvé en 2015.

L’industrie automobile

L’impression 3D permet de sortir des techniques de fabrication traditionnelles en matière de construction de pièces auto. Une imprimante 3D peut reproduire des pièces aux formes complexes, avec un degré de précision très élevé, mais aussi une très grande diversité de matériaux. À ce jour, on recense plus de 200 matériaux disponibles, du titane à la céramique, en passant par le polyamide, la résine, l’acier, l’aluminium, l’inox, l’inconel ou le bronze, pour n’en citer que quelques-uns. L’impression 3D peut construire toute sorte de pièces à partir d’une seule machine, et évite l’écueil des procédés traditionnels nécessitant une machine pour chaque type de pièce.

Le secteur électronique

L’impression 3D va même jusqu’à fabriquer des circuits électriques en un seul bloc ! Ce processus offre une optimisation de la taille du circuit, qui peut être plus parfaitement adaptée à l’objet final. Une encre aux propriétés conductrices vient apporter la circulation du courant électrique.

Le secteur de la défense

Il fait partie des secteurs qui innovent le plus grâce au potentiel de l’impression 3D. Cette dernière a d’ores et déjà contribué à réduire les stocks de matériel emmené par porte-avion, en favorisant la production directe des pièces nécessaires sur place, et en facilitant la maintenance des appareils.

D’autres domaines de recherches, comme l’industrie alimentaire ou la médecine régénérative, travaillent sur d’autres applications de l’impression 3D.