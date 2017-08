Le maire de Blainville, Richard Perreault, et le conseiller du district de la Renaissance, François Garand, ont annoncé plusieurs améliorations au parc d’Amos.



« Cette année, nous ajouterons un espace pavé avec un demi-terrain de basketball, un module de jeux pour les enfants de 2 à 5 ans, deux équipements fixes pour les enfants et un abri. Nous remplacerons également des balançoires. Voilà donc des gestes concrets envers les familles du quartier », a mentionné le conseiller François Garand.



Les travaux commenceront après la rentrée des classes et se poursuivront jusqu’à la fin d’octobre 2017.



« Le quartier de la Renaissance offre des parcs et infrastructures de qualité à ses résidentes et résidents. Toujours dans un objectif d’améliorer la qualité de vie des familles, notre administration a investi 2,2 millions de dollars dans le programme d’aménagement de parcs et d’espaces verts en 2017 », a conclu Richard Perreault.



Pour connaître la programmation complète des travaux d’infrastructures 2017, consultez le site Web blainville.ca/services-aux-citoyens/info-travaux.