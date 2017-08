Les parasites les plus tenaces dans une maison et comment s'en débarrasser

Article commandité

De nombreuses maisons sont un jour ou l’autre confrontées à une invasion de parasites. Généralement attirées par un élément en particulier, ces petites bêtes prolifèrent à une vitesse fulgurante. Découvrez donc quels sont les parasites les plus tenaces dans une maison et surtout, comment s'en débarrasser !

Les acariens

Les acariens sont fréquents dans une maison. Ils logent dans les coussins, matelas, canapés ou encore dans les tapis et la moquette. Ce parasite étant responsable d’allergies, il est important de s’en débarrasser rapidement.

Pour cela, aérez correctement votre maison pendant 20 minutes par jour : les acariens aiment l’humidité et la chaleur ; en aérant, vous les en privez. Époussetez également vos coussins, couettes, tapis, etc.

Les punaises de lit

Comme son nom l’indique, la punaise de lit vit dans les lits, les canapés et autres endroits chauds, confinés et potentiellement humides. Ce parasite pique pour se nourrir de votre sang. En plus d’être désagréable, cela transmet potentiellement des maladies. Une seule solution : éliminer les punaises de lit !

Il s’agit de tuer toute la colonie, en combinant traitement chimique (insecticide) et mécanique (forte chaleur ou grand froid). En cas d’invasion, mieux vaut faire appel à un exterminateur de punaises de lit qui offre une vraie garantie de résultats.

Les puces

Si vous avez un chien ou un chat à la maison, vous risquez fortement d’être envahi par des puces à un moment ou à un autre. Ces parasites piquent les animaux, mais aussi les humains, et peuvent véhiculer des maladies.

Pour vous en débarrasser, commencez par traiter vos animaux de compagnie : shampooing, produit et collier antipuces sont de mise. Lavez également tous leurs objets (jouets, panier, tapis, etc.) pour tuer les puces et leurs œufs. Enfin, traitez votre maison – sol, murs, meubles – avec un vaporisateur antipuces. Pensez aussi à traiter votre jardin, si vous en avez un.

Les mites

Votre maison peut aussi être infestée de mites alimentaires ou textiles. Ces parasites volants font de multiples trous dans vos vêtements et dévorent vos aliments secs (farine, riz, pâtes, etc.).

Pour éviter leur prolifération, emballez bien vos aliments et fermez tous vos placards (cuisine, dressing). Sachez aussi que la menthe poivrée, les clous de girofle, la lavande et le laurier éloignent les mites, alors placez-en dans vos placards. Vous pouvez aussi pulvériser un produit antimite sur vos habits.

Conclusion

Si vous êtes envahi par des parasites, éliminez-les sans attendre, pour éviter qu’ils prolifèrent.