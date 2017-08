Moments de l’année où entretenir ses arbres

Article commandité

Les arbres, ces merveilles de la nature, sont forts et solides. Pourtant, lorsqu’ils poussent en milieu urbain, il faut souvent leur donner un petit coup de pouce pour qu’ils demeurent en santé et vivent longtemps. Il faut donc les entretenir un peu durant l’année en les élaguant et en les taillant.

Un bon entretien permet aux arbres de pousser en hauteur, surtout en ville, où il y a peu d’espace pour qu’ils se développent, et sans toucher aux lignes électriques à proximité. La taille et l’élagage consistent donc à retirer les branches qui pourraient nuire au bon développement des arbres, mais également celles qui sont mortes ou malades. Il s’agit d’un travail superficiel qui ne devrait jamais toucher plus du cinquième des branches, au risque de nuire à la santé, à la structure et à l’esthétique des arbres.

Cela peut se faire à tout moment de l’année, mais il est vrai que certaines périodes sont tout de même plus propices à ce type d’entretien, et cela dépend grandement de l’essence d’arbre. Généralement, un entretien par an suffit.

Printemps et été

Un grand nombre d’arbres profitent davantage d’une taille tôt dans la saison printanière, avant l’apparition des premiers bourgeons. C’est surtout le cas des arbres à fruits. Leur développement peut être affecté si la taille a lieu plus tardivement et ils donneront alors moins de fruits. De plus, une taille automnale aura des répercussions négatives sur leur préparation à l’hiver.

La taille à cette période de l’année ou en été permet aussi une cicatrisation plus rapide, prévenant ainsi les champignons et les maladies, tandis que les branches sont plus exposées par une coupe hivernale. Cela diminue également les repousses indésirables que sont les gourmands et les rejets.

D’autres arbres, comme les érables et les bouleaux, devraient plutôt être taillés après l’apparition des premières feuilles, car leur sève est abondante au début du printemps. Enfin, il est plus facile de repérer les branches mortes une fois que les feuilles ont commencé à pousser.

Automne et hiver

Une fois les feuilles tombées, il faut compter environ un mois avant de tailler les arbres. L’automne est une bonne saison pour procéder à l’entretien de l’arbre, car on peut alors observer toute la structure de l’arbre et repérer très facilement les branches et les chicots qui doivent être retirés. Il y a également moins de déchets qu’en été, une fois l’entretien terminé.

Par ailleurs, les risques de déchirer l’écorce à la fin de l’automne ou en début d’hiver sont plus faibles, puisqu’elle est alors plus rigide. L’arbre ne perdra pas sa sève non plus à ce moment-là, puisqu’il est en dormance.